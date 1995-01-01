Сафонов пропустит еще две-три недели

А что это за "охранительный" режим такой? Может "охрЕнительный"? ))) А вообще для таких случаев используется слово "щадящий". Но откуда такое знать верным последователям "Луков" и "Хайпов"?
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов до сих пор не восстановился полностью после травмы.
«Мы в контакте с врачами «Краснодара», знаем, что это за травма была у Сафонова. Неприятная, мышечная. Сейчас Матвей в общей группе «Краснодара». Но на фоне возросшей нагрузки возможен рецидив.
В ближайшие две-три недели может работать в охранительном режиме. Но в течение месяца проблема решится. Если тренер сборной решит вызывать Матвея, весной-летом проблем быть не должно», – сказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.
- В текущем сезоне Сафонов пропустил 28 голов в 20 матчах.
- Из-за травмы он не играет за «Краснодар» с 5 декабря.