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    Сафонов пропустит еще две-три недели

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов до сих пор не восстановился полностью после травмы.

    «Мы в контакте с врачами «Краснодара», знаем, что это за травма была у Сафонова. Неприятная, мышечная. Сейчас Матвей в общей группе «Краснодара». Но на фоне возросшей нагрузки возможен рецидив.

    В ближайшие две-три недели может работать в охранительном режиме. Но в течение месяца проблема решится. Если тренер сборной решит вызывать Матвея, весной-летом проблем быть не должно», – сказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

    • В текущем сезоне Сафонов пропустил 28 голов в 20 матчах.
    • Из-за травмы он не играет за «Краснодар» с 5 декабря.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27214

      oyabun 56 минут назад

      А что это за "охранительный" режим такой? Может "охрЕнительный"? ))) А вообще для таких случаев используется слово "щадящий". Но откуда такое знать верным последователям "Луков" и "Хайпов"?

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