Сафонов пропустит еще две-три недели

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов до сих пор не восстановился полностью после травмы.

«Мы в контакте с врачами «Краснодара», знаем, что это за травма была у Сафонова. Неприятная, мышечная. Сейчас Матвей в общей группе «Краснодара». Но на фоне возросшей нагрузки возможен рецидив.

В ближайшие две-три недели может работать в охранительном режиме. Но в течение месяца проблема решится. Если тренер сборной решит вызывать Матвея, весной-летом проблем быть не должно», – сказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.