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  • Главные новости дня. «Зенит» обыграл ЦСКА, Кутепов вызван в сборную России

Главные новости дня. «Зенит» обыграл ЦСКА, Кутепов вызван в сборную России

18 марта 2021, 00:45

Карпин: «Первый гол «Ростова» нельзя было засчитывать. Мяч прокатился по руке Осипенко»

«Где VAR?» «Зенит» – о моменте с ударом Сантоса и сейвом Акинфеева на линии ворот

«Зенит» победил ЦСКА на выезде в матче с удалением и двумя пенальти. Дзюба не реализовал второй 11-метровый подряд

16-летний болельщик «Урала», отправившийся на матч со «Спартаком» автостопом, вернется в Екатеринбург вместе с командой

РПЛ запустила систему добровольной идентификации фанатов. В нее не вошел «Зенит»

Express: Абрамович поставил цель подписать летом Холанда

Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

Кутепов вызван в сборную России

УЕФА не накажет Карасева за то, что он не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
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