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    РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА на выезде в матче с удалением и двумя пенальти

    ЦСКА уступил «Зениту» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.

    Нападающий москвичей Саломон Рондон забил бывшему клубу на 29-й минуте.

    Спустя четыре минуты нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, забив 13-й гол в чемпионате. Артем сравнялся по этому показателю с одноклубником Сердаром Азмуном.

    На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти. Форвард «Зенита» не забил второй 11-метровый подряд.

    Во втором тайме полузащитник «Зенита» Вендел забил дебютные голы за клуб, сделав дубль.

    В начале второго тайма главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после просмотра VAR.

    На 90+1-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич отличился с пенальти.

    «Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков за семь туров до конца чемпионата.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Дзюба, 33; 1:2 – Вендел, 50; 1:3 – Вендел, 77; 2:3 – Влашич (с пенальти), 90+1.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Кучаев (Марадишвили, 67), Ахметов, Обляков (Бохинен, 67), Влашич, Рондон (Чалов, 84), Эджуке.

    «Зенит»: Лунeв, Сантос, Ракицкий (Чистяков, 85), Ловрен, Караваев, Оздоев (Мостовой, 78), Барриос, Кузяев, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).

    Предупреждения: Акинфеев, 45+1 – нет.

    Удаления: Ахметов, 53 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:04
    Комментарии137
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      Рейтинг: +7054

      knikos 11 минут назад

      Оооооо ! Как приятно "висеть" на этой ветке сегодня ! Заметьте ! Практически нет срача ! Зенит - с победой ! Семак - снова в замы !

      2
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      Рейтинг: +779

      balam 14 минут назад

      бомжей-с победой.а за коняшек-здо берет.куды катимся?Игорьку увага

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3090

      Из Твери Леха 15 минут назад

      Хорошая победа, Вендел второй четко положил. Завтра вся страна за Урал.

      6
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      ...
      Рейтинг: +3923

      maygli > Из Твери Леха 3 минуты назад

      :-))))) сегодня за ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +947

      Кронштадт65 > maygli 56 секунд назад

      не стоит выдавать желаемое за действительное

      0
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      Рейтинг: +226

      rattyboy 19 минут назад

      А что, пендаль что ли явный был? Уже после того как отдал пас, на ногу наступили....

      1
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      Рейтинг: +87

      сштык 21 минуту назад

      Зенит с победой! Семака в отставку.

      6
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      Рейтинг: +2343

      a_who 23 минуты назад

      Конюшня объективно слабее. Питерцы блещут на уровне нашего чемпионата. Четвертый гол был.

      5
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      Рейтинг: +7012

      KPCCSPB 27 минут назад

      Куда там генерал делся, который что-то про стыд говорил, и насчёт 4го года отпишись, а то пропал куда-то. Я же тебе говорил, либо не позорься, либо высказывайся объективно.

      4
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      Рейтинг: +14568

      alarm 32 минуты назад

      позор косорылым!

      4
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      Рейтинг: +605

      Zenit_Zenit 34 минуты назад

      Был еще один гол в ворта коней...Как то стыдливо умалчивают его, а зря...Гол был.

      9
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      Рейтинг: +6403

      САДЫЧОК > Zenit_Zenit 31 минуту назад

      А кстати , кто его забил ? Обидно парню...

      1
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      Рейтинг: +7054

      knikos > САДЫЧОК 10 минут назад

      По-моему , Сантос .

      0
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      Рейтинг: +10242

      ilichkadr 35 минут назад

      Поздравляю всех с хорошей игрой. Надо признать, что игра удалась и мы -болелы разных команд не скучали.

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