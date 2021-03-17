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  • РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА на выезде в матче с удалением и двумя пенальти

РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА на выезде в матче с удалением и двумя пенальти

17 марта 2021, 22:04
133

ЦСКА уступил «Зениту» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.

Нападающий москвичей Саломон Рондон забил бывшему клубу на 29-й минуте.

Спустя четыре минуты нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, забив 13-й гол в чемпионате. Артем сравнялся по этому показателю с одноклубником Сердаром Азмуном.

На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти. Форвард «Зенита» не забил второй 11-метровый подряд.

Во втором тайме полузащитник «Зенита» Вендел забил дебютные голы за клуб, сделав дубль.

В начале второго тайма главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после просмотра VAR.

На 90+1-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич отличился с пенальти.

«Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков за семь туров до конца чемпионата.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Дзюба, 33; 1:2 – Вендел, 50; 1:3 – Вендел, 77; 2:3 – Влашич (с пенальти), 90+1.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Кучаев (Марадишвили, 67), Ахметов, Обляков (Бохинен, 67), Влашич, Рондон (Чалов, 84), Эджуке.

«Зенит»: Лунeв, Сантос, Ракицкий (Чистяков, 85), Ловрен, Караваев, Оздоев (Мостовой, 78), Барриос, Кузяев, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).

Предупреждения: Акинфеев, 45+1 – нет.

Удаления: Ахметов, 53 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (133)
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_Marqella_
1616008191
Всех с победой Зенита !!!
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alp
1616008362
Cемак опять сделал странные замены... оздоев... боль...... ((((( судья пожалел коней не засчитав 4-й гол.... для нашего чемпионата такой игры для золота достаточно.. для европы - донное днище..
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Давид59
1616008849
Народ! А зачем существует ВАР? Они же просмотрели гол, когда Акинфеев "выгреб" мяч из-за линии ворот!!!
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tushkanlz
1616008929
Питер с заслуженной победой! И ,увы, для Игоря - мяч 4-ый был в воротах.
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Kollljan
1616009111
Зенит с победой!!! ЦСКА, на удивление, смотрелся хорошо. Игра смотрелась.
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BarStep
1616009218
Семак чудило.. Не понимаю я его, не понимаю.. В ЛЧ с ним будет опять обсёр
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Spirit_78
1616009505
Санкт-Петербург, с заслуженной победой! ЦСКА, спасибо за игру и характер.
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ilichkadr
1616009584
Поздравляю всех с хорошей игрой. Надо признать, что игра удалась и мы -болелы разных команд не скучали.
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сштык
1616010396
Зенит с победой! Семака в отставку.
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Из Твери Леха
1616010750
Хорошая победа, Вендел второй четко положил. Завтра вся страна за Урал.
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