РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА на выезде в матче с удалением и двумя пенальти

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ЦСКА уступил «Зениту» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.
Нападающий москвичей Саломон Рондон забил бывшему клубу на 29-й минуте.
Спустя четыре минуты нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет, забив 13-й гол в чемпионате. Артем сравнялся по этому показателю с одноклубником Сердаром Азмуном.
На 45-й минуте Дзюба не реализовал пенальти. Форвард «Зенита» не забил второй 11-метровый подряд.
Во втором тайме полузащитник «Зенита» Вендел забил дебютные голы за клуб, сделав дубль.
В начале второго тайма главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову после просмотра VAR.
На 90+1-й минуте хавбек хозяев Никола Влашич отличился с пенальти.
«Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков за семь туров до конца чемпионата.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Дзюба, 33; 1:2 – Вендел, 50; 1:3 – Вендел, 77; 2:3 – Влашич (с пенальти), 90+1.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов (Тикнизян, 84), Кучаев (Марадишвили, 67), Ахметов, Обляков (Бохинен, 67), Влашич, Рондон (Чалов, 84), Эджуке.
«Зенит»: Лунeв, Сантос, Ракицкий (Чистяков, 85), Ловрен, Караваев, Оздоев (Мостовой, 78), Барриос, Кузяев, Вендел (Ерохин, 85), Дзюба, Азмун (Сутормин, 64).
Предупреждения: Акинфеев, 45+1 – нет.
Удаления: Ахметов, 53 – нет.