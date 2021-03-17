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  • В Екатеринбурге отец сообщил о пропаже ребенка. Выяснилось, что он автостопом поехал на матч «Спартак» – «Урал»

В Екатеринбурге отец сообщил о пропаже ребенка. Выяснилось, что он автостопом поехал на матч «Спартак» – «Урал»

17 марта 2021, 16:27
5

16-летний болельщик «Урала» из Екатеринбурга тайком от родителей автостопом отправился на матч 23-го тура РПЛ против «Спартака». О пропаже сына в полицию заявил отец.

«В Екатеринбурге полиция несколько дней искала пропавшего 16-летнего подростка. Оказалось, что он уехал автостопом в Москву на матч «Спартак» – «Урал».

В полицию обратился отец парня, заявивший, что его ребенок днем 15 марта ушел из общежития и пропал. Куда парень делся – он не знает. Опрос матери тоже не принес полицейским никакого результата. Однако помогли соцсети парня и его статус в вк (BLACK-ORANGE ULTRAS). Через некоторое время информация подтвердилась – мать дозвонилась до парня и он сообщил ей, что он с друзьями фанатами отправился автостопом в Москву.

Разыскиваемый полицией школьник из Екатеринбурга уже добрался до Москвы. Мы пообщались с Фадеем и он рассказал нам, что это его первый выезд. До Москвы он ехал примерно двое суток автостопом, по пути сменив шесть автомобилей. При этом он объяснил, что не стал говорить родителям о поездке, так как был уверен, что тогда его не отпустят на матч», – сообщил источник.

  • Матч состоится завтра, 18 марта.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Урал» занимает 12-е место.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (5)
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paracetamol
1615993439
Вот болельщик настоящий! Ради него Урал должен вынести свиней!
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Боцман59rus
1615999092
Всю компанию на 15 суток и лопаты с мётлами в руки город благоустраивать, а старшим штраф. Стадный инстинкт подбивает на глупые поступки, плюс желание получить увжение у друзей, кинув при этом родителей, живя и учась на их средства. Лично мне никакие развлечения бы в голову не полезли, зная что мать и отец на измене
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Боцман59rus
1615999912
Видимо отследить местоположение телефона и изучить соц. сети ума у оперов не хватило. Учился в Екб, ситуация знакома, принимать вокзальных бомжей для хоз работ, да шмонать плятей на пятачке, вот главня задача местных мусаров. Несколько дней искала!!!! смех бл...
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житель СПб
1616009350
Тут ругают парня... А мне он нравится! Настоящий болельщик! Удачи ему. А насчет того, что "кинул родителей" - тут не так просто - он же не деньги у них взял - поехал "на свои"; живет он не с родителями, а в общежитии (!?), ему не 10, а уже 16 лет... Надо больше с детьми общаться...
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