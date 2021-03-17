В Екатеринбурге отец сообщил о пропаже ребенка. Выяснилось, что он автостопом поехал на матч «Спартак» – «Урал»

16-летний болельщик «Урала» из Екатеринбурга тайком от родителей автостопом отправился на матч 23-го тура РПЛ против «Спартака». О пропаже сына в полицию заявил отец.

«В Екатеринбурге полиция несколько дней искала пропавшего 16-летнего подростка. Оказалось, что он уехал автостопом в Москву на матч «Спартак» – «Урал».

В полицию обратился отец парня, заявивший, что его ребенок днем 15 марта ушел из общежития и пропал. Куда парень делся – он не знает. Опрос матери тоже не принес полицейским никакого результата. Однако помогли соцсети парня и его статус в вк (BLACK-ORANGE ULTRAS). Через некоторое время информация подтвердилась – мать дозвонилась до парня и он сообщил ей, что он с друзьями фанатами отправился автостопом в Москву.

Разыскиваемый полицией школьник из Екатеринбурга уже добрался до Москвы. Мы пообщались с Фадеем и он рассказал нам, что это его первый выезд. До Москвы он ехал примерно двое суток автостопом, по пути сменив шесть автомобилей. При этом он объяснил, что не стал говорить родителям о поездке, так как был уверен, что тогда его не отпустят на матч», – сообщил источник.