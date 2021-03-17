Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

Клубы РПЛ возмущены качеством работы видеоарбитров. Они хотят понять, не двигает ли ими предвзятое отношение к одной из команд.
«По моей информации, некоторые клубы задумываются или уже обратились к детективам, чтобы они разобрались, что у судей за душой», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- «Ростов» из-за недовольства судейством рассматривал вопрос бойкота своего матча против «Ротора».
- Недовольство судейством выражал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
- Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допустил, что на последнем матче «Ростова» работал низкоквалифицированный видеосудья.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»