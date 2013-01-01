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    Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

    Клубы РПЛ возмущены качеством работы видеоарбитров. Они хотят понять, не двигает ли ими предвзятое отношение к одной из команд.

    «По моей информации, некоторые клубы задумываются или уже обратились к детективам, чтобы они разобрались, что у судей за душой», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16326

      vladimir-7 4 минуты назад

      Федун так напугал РФС, что теперь спартак начали судить в их пользу,
      потому, что и КДК, и ЭСК обо**ались и РФС дал им необходимые указания.

      0
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      Рейтинг: +8021

      NewLife 7 минут назад

      Да, да могу подтвердить: синит нанял канделаку и радимого руководить списком друзей аларма и падали. Для сведения слепых админов привожу полный список нанятых детективов:
      КБ боров, КБ свин, Вонь рыла, Фсе сектаСМ, салокакл, КБ хрюша, хрякСМ,
      Боров навоз, Навоз свина, Боров мясной, Sспертак, Рыло спама,
      Равиль-Фагот, сраныйспартач, вонь ФКСМ, Визг порося, Вонючий спартач,
      Вонь спама, повiя з Украiни, казанский лис, risbi24, Ziklop

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      Рейтинг: +7487

      ivany4 20 минут назад

      Если дела в судейском корпусе продолжат развиваться в таком же духе, то к концу сезона клубы будут нанимать киллеров.))

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      Рейтинг: +16326

      vladimir-7 23 минуты назад

      ВСЕХ судей надо пропустить через детектор лжи, не прошедших детектор,
      вон из судейства.

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      Рейтинг: +10192

      ilichkadr 45 минут назад

      "что у судей за душой"
      У судей за душой только одно-ставки в букмекерской конторе.

      1
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      Рейтинг: +23308

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Эти же дефективы уже установили у дзюбы в туалете скрытую камеру .

      -1
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      Рейтинг: +21144

      Боцман59rus 1 час назад

      Я бы для тебя нанял доктора, для проверки на адекватность, ну и общий анализ мочи, для полной картины

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      Рейтинг: -222

      Закат ЕдРа > Боцман59rus 1 час назад

      Доктора?)))) дядя а где твой доктор, например окулист? Ты не видишь как вар, судьи, кабинеты доводят наш футбол. Уже скоро чемпион в ЛЧ играть не будет.

      3
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      Рейтинг: +21144

      Боцман59rus > Закат ЕдРа 1 час назад

      Уважаемый, а при чем здесь частные детективы, этим должны заниматься структуры, живущие на наш налоги и по собственной инициативе, без запросов клубов. Ситуацию я вижу и понимаю и без твоих поправок и советов, просто нет желания объяснять прописные истины тем кто на танке, поэтому вкратце для тебя Дядя, в ввиде исключения

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