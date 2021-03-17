Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

Клубы РПЛ возмущены качеством работы видеоарбитров. Они хотят понять, не двигает ли ими предвзятое отношение к одной из команд.

«По моей информации, некоторые клубы задумываются или уже обратились к детективам, чтобы они разобрались, что у судей за душой», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.