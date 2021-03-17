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  • Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

17 марта 2021, 13:49
13

Клубы РПЛ возмущены качеством работы видеоарбитров. Они хотят понять, не двигает ли ими предвзятое отношение к одной из команд.

«По моей информации, некоторые клубы задумываются или уже обратились к детективам, чтобы они разобрались, что у судей за душой», – сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1615978368
Я бы для тебя нанял доктора, для проверки на адекватность, ну и общий анализ мочи, для полной картины
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ilichkadr
1615981347
"что у судей за душой" У судей за душой только одно-ставки в букмекерской конторе.
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vladimir-7
1615982647
ВСЕХ судей надо пропустить через детектор лжи, не прошедших детектор, вон из судейства.
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ivany4
1615982819
Если дела в судейском корпусе продолжат развиваться в таком же духе, то к концу сезона клубы будут нанимать киллеров.))
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NewLife
1615983621
Да, да могу подтвердить: синит нанял канделаку и радимого руководить списком друзей аларма и падали. Для сведения слепых админов привожу полный список нанятых детективов: КБ боров, КБ свин, Вонь рыла, Фсе сектаСМ, салокакл, КБ хрюша, хрякСМ, Боров навоз, Навоз свина, Боров мясной, Sспертак, Рыло спама, Равиль-Фагот, сраныйспартач, вонь ФКСМ, Визг порося, Вонючий спартач, Вонь спама, повiя з Украiни, казанский лис, risbi24, Ziklop
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vladimir-7
1615983764
Федун так напугал РФС, что теперь спартак начали судить в их пользу, потому, что и КДК, и ЭСК обо**ались и РФС дал им необходимые указания.
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Hektor 84
1615989358
У Егорова паранойя??? А чем комитет по договорнякам при РФС занимается? Или они могут только матчи ни кому не нужной Чайки проверять?
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Ziklop
1615992625
следующий этап нанять фсбшников, пусть проверят детективов правильность расследования.
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paracetamol
1615993281
Ростов точно кинули, 100%. А чё вы хотите, если глава судейского комитета РФС пришел на это должность с базара!?
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maygli
1616004774
И правильно, пусть сто раз подумают брать мзду или нет. :-)))
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