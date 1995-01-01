Хачатурянц – о судействе в матче «Химки» – «Ростов»: «Возможно, стоит говорить о невысокой квалификации молодого видеоарбитра»

Вводите требование команд на просмотр, аналогично хоккею... чтоб если на вар сидят козлы, пусть главный смотрит.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался по поводу работы судейской бригады на матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0). У гостей отменили гол, увидев офсайд.
– Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК. Но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который работал. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, кто отвечает за подготовку специалистов...
– В итоге судьи ошиблись?
– Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная... Повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК, на следующей неделе. На первый взгляд, это ошибка.
– Почему судьи, которые работали видеоассистентами (Иван Сиденков, Александр Богданов), не позвали главного судью Сергея Лапочкина пересмотреть эпизод?
– Не знаю, звали они его или нет. Но они же подсказали Лапочкину, что там был офсайд у нападающего. Получается, это техническое решение, которое осталось на совести специалистов VAR. Но давайте в тонкости будем углубляться после серьезного анализа. Заседание ЭСК пройдет во вторник-среду. Я планирую пригласить Леонида Калошина, чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию VAR.
То есть, кто у нас работает VAR? Важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию. Если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает! И мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.
Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой VAR. Да, она относительно недавно у нас появилась. И все-таки... Нам надо качественно обучать людей.
– А может быть VAR – зло? Только мешает?
– Не согласен. VAR нам очень помогает. Огромное количество ошибок было исправлено. Нужно просто правильно применять.
- «Ростов» рассматривал вопрос бойкота следующего матча.
- Недовольство судейством выражал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
- По ситуации высказался и президент «Ростова».
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