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  • Хачатурянц – о судействе в матче «Химки» – «Ростов»: «Возможно, стоит говорить о невысокой квалификации молодого видеоарбитра»

Хачатурянц – о судействе в матче «Химки» – «Ростов»: «Возможно, стоит говорить о невысокой квалификации молодого видеоарбитра»

15 марта 2021, 18:07
9

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался по поводу работы судейской бригады на матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0). У гостей отменили гол, увидев офсайд.

– Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК. Но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который работал. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, кто отвечает за подготовку специалистов...

– В итоге судьи ошиблись?

– Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная... Повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК, на следующей неделе. На первый взгляд, это ошибка.

– Почему судьи, которые работали видеоассистентами (Иван Сиденков, Александр Богданов), не позвали главного судью Сергея Лапочкина пересмотреть эпизод?

– Не знаю, звали они его или нет. Но они же подсказали Лапочкину, что там был офсайд у нападающего. Получается, это техническое решение, которое осталось на совести специалистов VAR. Но давайте в тонкости будем углубляться после серьезного анализа. Заседание ЭСК пройдет во вторник-среду. Я планирую пригласить Леонида Калошина, чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию VAR.

То есть, кто у нас работает VAR? Важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию. Если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает! И мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой VAR. Да, она относительно недавно у нас появилась. И все-таки... Нам надо качественно обучать людей.

– А может быть VAR – зло? Только мешает?

– Не согласен. VAR нам очень помогает. Огромное количество ошибок было исправлено. Нужно просто правильно применять.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов
Комментарии (9)
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вальтер 79
1615821349
да у нас все судейство не квалифицированое. причем давно оно уже в глубокой жопе находиться
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GoLenaStop
1615822356
Не надо нам никаких VAR- ВАРОВ ! В футбол просто играйте, и с честью! С ув.
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portero
1615825916
Вводите требование команд на просмотр, аналогично хоккею... чтоб если на вар сидят козлы, пусть главный смотрит.
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житель СПб
1615828716
И что, какие выводы?! Команда потеряла очки, в депрессии город - в котором не 5 команд, а одна. И что? Тогда назначайте переигровку!
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Князев
1615832642
VAR обращает внимание на эпизод, а главный судья принимает решение. Таким образом, недостаточная квалификация или "заинтересованность" полностью на главном судье. Нечего сваливать ответственность на молодого оператора VAR.
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zigbert
1615832715
Складывается впечатление что к вопросу подготовки судей на ВАР у нас относятся несерьезно.
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MaxRnD
1615833391
Федотов сегодня на стриме сказал, что Лапочкин - это один из жополизов Егорова, поэтому неподсуден, следовательно будут щемить "козлов отпущения", таких как Сиденков и иже с ним ... PS И судя по тому, что Лапочкин уже назначен на следующий тур (Ахмат - Арсенал), то так оно по всей видимости и есть ... ((
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NewLife
1615845024
Как-то виляет жопой Хачатурянц. Напомню, VAR это video assisted referee, то ест видео помощник судьи. Судья отвечает за громадный косяк и должен получить дискву, а перекидывание отвественности, как в парном теннисе, говорит о том, что кдк/эск шарамыжники фотошопники, а не судьи.
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