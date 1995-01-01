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    Хачатурянц – о судействе в матче «Химки» – «Ростов»: «Возможно, стоит говорить о невысокой квалификации молодого видеоарбитра»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался по поводу работы судейской бригады на матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0). У гостей отменили гол, увидев офсайд.

    – Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК. Но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который работал. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, кто отвечает за подготовку специалистов...

    – В итоге судьи ошиблись?

    – Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная... Повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК, на следующей неделе. На первый взгляд, это ошибка.

    – Почему судьи, которые работали видеоассистентами (Иван Сиденков, Александр Богданов), не позвали главного судью Сергея Лапочкина пересмотреть эпизод?

    – Не знаю, звали они его или нет. Но они же подсказали Лапочкину, что там был офсайд у нападающего. Получается, это техническое решение, которое осталось на совести специалистов VAR. Но давайте в тонкости будем углубляться после серьезного анализа. Заседание ЭСК пройдет во вторник-среду. Я планирую пригласить Леонида Калошина, чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию VAR.

    То есть, кто у нас работает VAR? Важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию. Если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает! И мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

    Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой VAR. Да, она относительно недавно у нас появилась. И все-таки... Нам надо качественно обучать людей.

    – А может быть VAR – зло? Только мешает?

    – Не согласен. VAR нам очень помогает. Огромное количество ошибок было исправлено. Нужно просто правильно применять.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +45874

      portero 24 минуты назад

      Вводите требование команд на просмотр, аналогично хоккею... чтоб если на вар сидят козлы, пусть главный смотрит.

      0
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      Рейтинг: +6699

      GoLenaStop 1 час назад

      Не надо нам никаких VAR- ВАРОВ !
      В футбол просто играйте, и с честью!
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +290

      вальтер 79 1 час назад

      да у нас все судейство не квалифицированое. причем давно оно уже в глубокой жопе находиться

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