Хачатурянц – о судействе в матче «Химки» – «Ростов»: «Возможно, стоит говорить о невысокой квалификации молодого видеоарбитра»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался по поводу работы судейской бригады на матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0). У гостей отменили гол, увидев офсайд.

– Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК. Но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который работал. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, кто отвечает за подготовку специалистов...

– В итоге судьи ошиблись?

– Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная... Повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после заседания ЭСК, на следующей неделе. На первый взгляд, это ошибка.

– Почему судьи, которые работали видеоассистентами (Иван Сиденков, Александр Богданов), не позвали главного судью Сергея Лапочкина пересмотреть эпизод?

– Не знаю, звали они его или нет. Но они же подсказали Лапочкину, что там был офсайд у нападающего. Получается, это техническое решение, которое осталось на совести специалистов VAR. Но давайте в тонкости будем углубляться после серьезного анализа. Заседание ЭСК пройдет во вторник-среду. Я планирую пригласить Леонида Калошина, чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию VAR.

То есть, кто у нас работает VAR? Важно понять, кто через полгода еще получит такую лицензию. Если там уровень крайне низкий, это меня, естественно, не устраивает! И мне надо понять, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой VAR. Да, она относительно недавно у нас появилась. И все-таки... Нам надо качественно обучать людей.

– А может быть VAR – зло? Только мешает?

– Не согласен. VAR нам очень помогает. Огромное количество ошибок было исправлено. Нужно просто правильно применять.

«Ростов» рассматривал вопрос бойкота следующего матча.

Недовольство судейством выражал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин .

. По ситуации высказался и президент «Ростова».

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