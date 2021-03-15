Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»

Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»

15 марта 2021, 17:18
2

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). У ростовчан отменили гол, увидев офсайд.

– Прошло несколько дней после игры. Что можете сказать по ее итогам?

– Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали – хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр – полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты – вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?

– Вас удивляет, что такие промахи допускаются даже с VAR?

Зачем нам такой VAR, за который мы – клубы – платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Чтобы не закончилось все только тем, что бригаде арбитров дадут дисквалификацию на пару встреч в лучшем случае – и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Ростов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алехсбургер.
1615819192
Раньше был Ростов-папа,теперь Ростов -ара.. Если собрать всех из клана вартанянов,то можно в Армавире новую футбольную команду собрать... Хотя.везде так...
Ответить
GoLenaStop
1615823367
РОСТСЕЛЬМАШ - не сдавайся! Пусть и пытаются обокрасть те, кто честно играть не умеет. Играйте в наш футбол на радость всем! С уважением
Ответить
Главные новости
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
11
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+