Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). У ростовчан отменили гол, увидев офсайд.

– Прошло несколько дней после игры. Что можете сказать по ее итогам?

– Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали – хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр – полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты – вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?

– Вас удивляет, что такие промахи допускаются даже с VAR?

– Зачем нам такой VAR, за который мы – клубы – платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Чтобы не закончилось все только тем, что бригаде арбитров дадут дисквалификацию на пару встреч в лучшем случае – и все.