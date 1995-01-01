Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). У ростовчан отменили гол, увидев офсайд.

    – Прошло несколько дней после игры. Что можете сказать по ее итогам?

    – Это безобразие! Что-то много ошибок за последние два сезона, которые влияют на результат не в нашу пользу. Так нельзя. Ребята тренируются, работают, стараются, хотят радовать болельщиков, дарить им праздник. Если потом какие-то люди, допускающие ошибки (или делающие что-то другое), просто берут и убивают «Ростов», то зачем все это нужно? После таких матчей руки опускаются. Такое впечатление, что тебя обокрали – хочется все бросить. Меня сдерживают только наши дети из академии, их родители, футболисты и тренерский штаб, которые в нас поверили.

    Понятно, что все забудется, а результат останется. Мы тратим свои силы, энергию, время и деньги. Хотим построить стабильный клуб, хорошую, симпатичную команду. Для чего все это нужно? О каком развитии российского футбола мы говорим? После таких игр – полное опустошение. Ладно бы уступили по делу, плохо играли, сами виноваты – вопросов нет. Но когда ошибки каких-то людей систематически влияют на результат, то о каком спортивном принципе может идти речь?

    – Вас удивляет, что такие промахи допускаются даже с VAR?

    Зачем нам такой VAR, за который мы – клубы – платим, чтобы он нас же и прибивал? Значит, не станем больше платить, пока не появятся квалифицированные и объективные специалисты. Значит, пусть руководство российского футбола принимает какие-то меры, что-то решает. Чтобы не закончилось все только тем, что бригаде арбитров дадут дисквалификацию на пару встреч в лучшем случае – и все.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1762

      Алехсбургер. 10 минут назад

      Раньше был Ростов-папа,теперь Ростов -ара..
      Если собрать всех из клана вартанянов,то можно в Армавире новую футбольную команду собрать...
      Хотя.везде так...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83704
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru