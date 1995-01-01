Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

    15 марта скончался бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов. Ему было 82 года.

    Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в его память. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

    Перед игрой «Спартак»«Урал» также почтут память Арнольда Федуна – отца владельца московского клуба Леонида Федуна, скончавшегося в возрасте 92 лет 16 марта.

    • Шикунов – мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по футболу, со сборной СССР стал вице-чемпионом Европы-1964, а в составе ростовского СКА выиграл серебряную медаль чемпионата страны в 1966-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83719
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru