Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

15 марта скончался бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов. Ему было 82 года.

Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в его память. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Перед игрой «Спартак» – «Урал» также почтут память Арнольда Федуна – отца владельца московского клуба Леонида Федуна, скончавшегося в возрасте 92 лет 16 марта.