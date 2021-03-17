Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Шикунове

15 марта скончался бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов. Ему было 82 года.
Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в его память. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Перед игрой «Спартак» – «Урал» также почтут память Арнольда Федуна – отца владельца московского клуба Леонида Федуна, скончавшегося в возрасте 92 лет 16 марта.
- Шикунов – мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по футболу, со сборной СССР стал вице-чемпионом Европы-1964, а в составе ростовского СКА выиграл серебряную медаль чемпионата страны в 1966-м.
Источник: телеграм-канал РПЛ