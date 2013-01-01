16-летний болельщик «Урала», отправившийся на матч со «Спартаком» автостопом, вернется в Екатеринбург вместе с командой

Нужно Уралу поддержать парня, молодчина! 16 лет, хороший поступок! При любом исходе матча и от Спартака можно поблагодарить таких болельщиков.
Ранее стало известно, что 16-летний болельщик «Урала» из Екатеринбурга в тайне от родителей автостопом отправился на матч 23-го тура РПЛ против «Спартака».
Фадей благополучно добрался до Москвы. Сообщается, что подросток ехал автостопом примерно двое суток, по пути сменив шесть автомобилей.
По информации телеграм-канала «Мутко против», представители «Урала» связались с подростком и сообщили, что он сможет вернуться в Екатеринбург вместе с командой на клубном самолете.
- Матч состоится завтра, 18 марта.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- «Урал» занимает 12-е место.