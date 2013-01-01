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    16-летний болельщик «Урала», отправившийся на матч со «Спартаком» автостопом, вернется в Екатеринбург вместе с командой

    Ранее стало известно, что 16-летний болельщик «Урала» из Екатеринбурга в тайне от родителей автостопом отправился на матч 23-го тура РПЛ против «Спартака».

    Фадей благополучно добрался до Москвы. Сообщается, что подросток ехал автостопом примерно двое суток, по пути сменив шесть автомобилей.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», представители «Урала» связались с подростком и сообщили, что он сможет вернуться в Екатеринбург вместе с командой на клубном самолете.

    • Матч состоится завтра, 18 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Урал» занимает 12-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Sancho010365 1 час назад

      Нужно Уралу поддержать парня, молодчина! 16 лет, хороший поступок! При любом исходе матча и от Спартака можно поблагодарить таких болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +16

      Sancho010365 > Из Твери Леха 48 минут назад

      Согласен, но всё же! Хочу думать о хорошем завершении ситуации.

      0
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      Рейтинг: +3895

      maygli 1 час назад

      Молодцы уральцы. Респект за такое отношение к своим болельщикам и такое предложение пацану.

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