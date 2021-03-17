16-летний болельщик «Урала», отправившийся на матч со «Спартаком» автостопом, вернется в Екатеринбург вместе с командой

Ранее стало известно, что 16-летний болельщик «Урала» из Екатеринбурга в тайне от родителей автостопом отправился на матч 23-го тура РПЛ против «Спартака».

Фадей благополучно добрался до Москвы. Сообщается, что подросток ехал автостопом примерно двое суток, по пути сменив шесть автомобилей.

По информации телеграм-канала «Мутко против», представители «Урала» связались с подростком и сообщили, что он сможет вернуться в Екатеринбург вместе с командой на клубном самолете.