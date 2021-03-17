УЕФА не накажет Карасева за то, что он не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов

УЕФА не станет применять санкций к бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которая обслуживала матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» М. Российские судьи не встали на колено перед игрой.

«Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет.

Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено», – сказала пресс-служба УЕФА.

Карасев – судья ФИФА с 2010 года.

Он работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

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