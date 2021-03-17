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    УЕФА не накажет Карасева за то, что он не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов

    УЕФА не станет применять санкций к бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которая обслуживала матч «Манчестер Сити»«Боруссия» М. Российские судьи не встали на колено перед игрой.

    «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет.

    Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено», – сказала пресс-служба УЕФА.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года.
    • Он работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

    Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +896

      Граф2019 49 минут назад

      когда я облажил Карфаген; я приказал все вынести на руках ! несли любимых мужей!!! **** и дзюб не несли...

      0
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      Рейтинг: +896

      Граф2019 > Граф2019 48 минут назад

      че...опых банят...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +776

      Пекарь21 50 минут назад

      А почему УЕФА это сказали, видать эти сраные англичашки на стучали,твари

      3
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      Рейтинг: +279

      FCLM_FCRM 57 минут назад

      Официально не накажут, но косо смотреть будут. Карасев с помощниками красавчики

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21140

      Боцман59rus 57 минут назад

      Лучше накажите его за то что он белый

      1
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      Рейтинг: +1865

      ААМ 1 час назад

      Молодец Карасёв, молодецУЕФА

      1
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      Рейтинг: +3602

      ziborock 1 час назад

      Я бы еще и премиальные дал!

      1
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      Рейтинг: +949

      lotsman 1 час назад

      Странно, а за что он мог быть наказан?

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      Рейтинг: +896

      Граф2019 > lotsman 43 минуты назад

      мне чукчи милее...

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      Рейтинг: +8021

      NewLife 1 час назад

      Глупости никому не интересные, вы бы еще выдали сенсационную инфу, что его за лысину не будут наказывать.

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      Рейтинг: +1067

      Spirit_78 1 час назад

      Встал бы на колено - потерял бы уважение у россиян.

      6
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      Рейтинг: +2860

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ну, даёшь, Серёга Карасист! )

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