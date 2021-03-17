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  • УЕФА не накажет Карасева за то, что он не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов

УЕФА не накажет Карасева за то, что он не встал на колено перед матчем Лиги чемпионов

17 марта 2021, 11:42
22

УЕФА не станет применять санкций к бригаде арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которая обслуживала матч «Манчестер Сити»«Боруссия» М. Российские судьи не встали на колено перед игрой.

«Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет.

Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено», – сказала пресс-служба УЕФА.

  • Карасев – судья ФИФА с 2010 года.
  • Он работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Россия Боруссия М Манчестер Сити Карасев Сергей
Комментарии (22)
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Spirit_78
1615971090
Встал бы на колено - потерял бы уважение у россиян.
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lotsman
1615972314
Странно, а за что он мог быть наказан?
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Боцман59rus
1615972719
Лучше накажите его за то что он белый
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Korsar_03
1615972732
Официально не накажут, но косо смотреть будут. Карасев с помощниками красавчики
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raritet
1615976965
Более ста лет тому назад Дэвид Шюре писал в своей работе Великие посвященные о том, что в скором времени на планете ожидается доминирование черной расы. Очень похоже. Интересное во всем этом то, что та страна которая была в свое время колонизатором № 1 начала этот спектакль. Им то возможно есть в чем извиниться перед бывшими своими рабами. Но мы то тут причем. Это сейчас есть возможность насладиться зрелищем живого **** , а ранее мы могли видеть их только в полицейских сериалах: напарник у белого обязательно должен быть черный , а иначе и нет никакого смысла снимать фильмы. Но то, что я смотрел фильмы никак не обязывает меня извиняться перед Африкой. В свое время мы и так вроде неплохо помогли Африканским странам. Это они должны перед русским , небогатым пенсионером склонить колено: дескать, Петрович, ну ты нас прости, никак не можем наскрести долларов, в Мансити очень плохо платят, постоянно задержки с зарплатой, и вернуть тебе должок пока не в силах...
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Закат ЕдРа
1615978815
Он на колени встает только перед кучей бумажек в руках антинародных газпромовских воришек))
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владимир миронов
1615980762
Хоть одно действие сделал, за которое наши болельщики не будут ругаться.
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petlyra
1615981921
А почему-бы англосаксам не поклониться индусам и китайцам, а немцам-народам Прибалтики за Тевтонский орден, португалам и испанцам-индейцам за конкистадоров, немцы могут и перед нашим народом встать на оба колена. Все показуха и гейтолерантность. Ни перед кем вставать на колено нельзя.
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Вомбат
1615982021
Конечно не накажут. Просто больше на игры такого уровня вряд ли позовут.
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almanev
1615982504
У каждого н е г р а должно быть кое-что белое: зубы, ладони и хозяин. Я ж надеюсь меня не посадять за эту шутку)
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