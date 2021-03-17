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  • Судья Федотов: «Мяч после удара Сантоса пересек линию, это гол. По красной Ахметову нет вопросов»

Судья Федотов: «Мяч после удара Сантоса пересек линию, это гол. По красной Ахметову нет вопросов»

17 марта 2021, 23:37
6

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из матча 23-го тура РПЛ ЦСКА«Зенит» (2:3).

«По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьeзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка.

Пересeк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить по проекцию мяча.

Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неe мяч и попал. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение.

Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, игрок стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всe одинаково», – цитирует Федотова «Чемпионат».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Ахметов Ильзат Дуглас Федотов Игорь Кукуляк Евгений
Комментарии (6)
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paracetamol
1616014415
Странный свистунишка, бывший игрок ЦСКА. И чистый гол не заметил вместе со своим сс-аным Варом, и красную на Кузяеве, хотя был в 5 метрах от эпизода, а вот нарушение Зенита в своей штрафной увидел сразу. И как мог этот армяшка, что во главе судейского комитета, такого свистунчика назначить? Видать Гинер раскошелился, а не помогло. Зато Вендел молодец, завалил коней!
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кто там
1616030635
Ну что сказать) пухлый и бухгалтер были лучшими игроками Зенита. Хончаренко в очередной раз показал что он бездарь, говорят что его в течении пары дней выгонят, что матч с Зенитом был для него последним шансом, так что если так, то спасибо Зениту. Отрыв от первого места уже большой, с таким тренером он не сократится, если спартак выиграет, то и про 2 можно забыть. Лч в очередной раз мимо, но мы верим что картошка со своими внебрачными детишками в основе смогут прокатить и мимо ле, ну а что, так и надо, раз некоторые дятлы 5 лет верили в картафана бездарного)
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GoLenaStop
1616031119
По чесноку, в футболе во дворе пацаны признали бы это взятием ворот, но так как команда и так проигрывает, простили им. А, здесь судья - просто не нужен.
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ААМ
1616042270
Так "подсуживают" Зениту.
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alp
1616053989
вчера и сегодня почитал отзывы и что отметил - сложилось впечатление, что спартак болел за Зенит.... без помоев, адекватно... слезу выбило...
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NewLife
1616054603
Такое впечатление, что по новым правилам практически любая рука, это пен. Дайте пож. ссвылку, где почитать эти новаторства фифы.
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