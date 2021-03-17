Судья Федотов: «Мяч после удара Сантоса пересек линию, это гол. По красной Ахметову нет вопросов»

Странный свистунишка, бывший игрок ЦСКА. И чистый гол не заметил вместе со своим сс-аным Варом, и красную на Кузяеве, хотя был в 5 метрах от эпизода, а вот нарушение Зенита в своей штрафной увидел сразу. И как мог этот армяшка, что во главе судейского комитета, такого свистунчика назначить? Видать Гинер раскошелился, а не помогло. Зато Вендел молодец, завалил коней!
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3).
«По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьeзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка.
Пересeк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить по проекцию мяча.
Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неe мяч и попал. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение.
Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, игрок стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всe одинаково», – цитирует Федотова «Чемпионат».
Спорный момент с сейвом Акинфеева. Сам мяч оказался за линией ворот, но немного касался ее проекциейНадо ли засчитывать такие? pic.twitter.com/VXSHEG8lI6— Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021