Судья Федотов: «Мяч после удара Сантоса пересек линию, это гол. По красной Ахметову нет вопросов»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3).

«По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьeзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка.

Пересeк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить по проекцию мяча.

Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неe мяч и попал. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение.

Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, игрок стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всe одинаково», – цитирует Федотова «Чемпионат».