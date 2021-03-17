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  • Денисов – о Черчесове: «Неправильно хаять игроков на ТВ на всю страну. Не понимаю, как они все это проглотят. Саламыч может стать изгоем»

Денисов – о Черчесове: «Неправильно хаять игроков на ТВ на всю страну. Не понимаю, как они все это проглотят. Саламыч может стать изгоем»

17 марта 2021, 14:14
8

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов не согласен, что главный тренер команды Станислав Черчесов может публично критиковать футболистов.

Денисов играл под руководством Черчесова в «Динамо».

«Я не понимаю наше телевидение. Я видел то интервью Саламыча про сборную. И не понимаю, как можно на «Матч ТВ» хаять своих игроков. И как футболисты всe это проглотят, поедут играть. Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь.

Действительно ли Черчесов хаял игроков, или это был посыл для них? Да какой посыл?! Представляете, если человек так разговаривает на телевидении, какие у него разговоры в раздевалке? Ты можешь вызвать футболиста и поговорить с ним с глазу на глаз. Я считаю, какими бы игроки ни были, они всe равно игроки сборной. Неправильно их хаять на телевидении на всю страну», – цитирует Денисова «Чемпионат» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

  • Денисов провел за сборную 53 матча.
  • Он завершил карьеру в 2019 году.
  • Черчесов со сборной доходил до 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

Денисов: «Зенит» не пустил моих детей на поле академии. В школе, где я выпускался. Да, я накосячил, но при чем здесь мои дети?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1615985749
О Денисова не скажу, оставлю это болельщикам Зенита, это их внутренняя кухня, тем более в те годы не было столько информации вообще и о Игоре в частности да и меня не очень интересовало. В данный момент информации и фактов огромное количество, исходя из нее, полностью поддержу питерского полузащитника - как тренер и человек, ноль. А от себя добавлю, полное ничтожество, высокомерный, самовлюблённый павлин, с полным отсутствием навыков общежития и коммуникации, на фоне посредственной профессиональной составляющей
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Вомбат
1615991274
Каким бы ни бы Черчесов, хватит пиарить Денисова. Почему вы не публикуете достойных людей? Что в нашем футболе достойных нет? Есть и немало.
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Hektor 84
1615996681
Так уже проглотили. Только чабан забыл себя упомянуть когда критиковал футболистов. А то он как всегда белый и пушистый.
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Plyash
1615997447
Что Денисов,что Черчесов,два сапога в одном дерьме.
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general.lizyukov
1616000294
Надо их на публику в попу целовать? Мы вам, гов.нюкам, "ваши надежды - ваши проблемы" © никогда не забудем.
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Красногорск_Фан
1616008179
Был у нас уже просраный чемпионат 1994 (или около того). Когда игроки считали, что все знают лучше других. Скандалистов на фиг из сборной. Гвардиола, по рассказам, тоже сразу убирает, чтобы нихрена не было споров кто главный и куда бежать. Тренер отвечает за результат. Результат дается сплоченностью. При Саламыче она одно время была. Посмотрим что будет в этом году
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