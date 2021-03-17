Денисов – о Черчесове: «Неправильно хаять игроков на ТВ на всю страну. Не понимаю, как они все это проглотят. Саламыч может стать изгоем»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов не согласен, что главный тренер команды Станислав Черчесов может публично критиковать футболистов.

Денисов играл под руководством Черчесова в «Динамо».

«Я не понимаю наше телевидение. Я видел то интервью Саламыча про сборную. И не понимаю, как можно на «Матч ТВ» хаять своих игроков. И как футболисты всe это проглотят, поедут играть. Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь.

Действительно ли Черчесов хаял игроков, или это был посыл для них? Да какой посыл?! Представляете, если человек так разговаривает на телевидении, какие у него разговоры в раздевалке? Ты можешь вызвать футболиста и поговорить с ним с глазу на глаз. Я считаю, какими бы игроки ни были, они всe равно игроки сборной. Неправильно их хаять на телевидении на всю страну», – цитирует Денисова «Чемпионат» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Денисов провел за сборную 53 матча.

Он завершил карьеру в 2019 году.

Черчесов со сборной доходил до 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Денисов: «Я не выпивал, а пил. Нормально так поддавал. Без этого не принимали в команде. В «Зените» пили на любой встрече»

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