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    Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона в год

    Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» озвучил зарплату главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Согласно контракту, его ежегодный оклад составляет 2,5 миллиона евро в год.

    Baza на прошлой неделе сообщала, что тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

    • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Ближайший матч сборная проведет 24 марта против Мальты.

    Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1090

      кто там 1 секунду назад

      Заслужил видать. И всего то нужно иметь друзей где надо, а не талант или ещё что-то.
      Клубы в рейтинге идут на дно, следующая сборная. Но у нас все хорошо, встаём с колен.

      0
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      Рейтинг: +2327

      FENIX-SL 2 минуты назад

      что ж вы ЕВРО в заголовке не отметили
      а то была надежда минимальная..что он не такая ******

      0
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      Рейтинг: +11468

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Да хватит гнать УЕФА ведомость в инет выкладывала, где Усатый занимает 2е место с окладом в 5,5 млн

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      Рейтинг: +8012

      NewLife 22 минуты назад

      Это больше 18 млн руб в месяц. Необходимо переводить на сдельную работу с оплатой в зависимости от показателей сборной, чтобы не было так стыдно за работодателя в лице РФС. В стране миллионы людей, которые приносили и продолжают приносить пользу людям и получают гроши по сравнению с этим нахлебником, от которого нет никакой пользы.

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      Рейтинг: +432

      Mityai90 29 минут назад

      Плюс пару миллионов евро премиальных.

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