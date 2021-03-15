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Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона в год

15 марта 2021, 17:08
24

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» озвучил зарплату главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Согласно контракту, его ежегодный оклад составляет 2,5 миллиона евро в год.

Baza на прошлой неделе сообщала, что тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

  • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Ближайший матч сборная проведет 24 марта против Мальты.

Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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NewLife
1615818426
Это больше 18 млн руб в месяц. Необходимо переводить на сдельную работу с оплатой в зависимости от показателей сборной, чтобы не было так стыдно за работодателя в лице РФС. В стране миллионы людей, которые приносили и продолжают приносить пользу людям и получают гроши по сравнению с этим нахлебником, от которого нет никакой пользы.
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кто там
1615819788
Заслужил видать. И всего то нужно иметь друзей где надо, а не талант или ещё что-то. Клубы в рейтинге идут на дно, следующая сборная. Но у нас все хорошо, встаём с колен.
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Закат ЕдРа
1615820591
Это бредовее, чем зарплата миллера))))
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Nayturs
1615820881
Да, видимо работа тренера сборной по сборной по футболу в 720 раз важнее работы медиков, учителей и остальных
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Viper for CSKA
1615821076
Ну так, очень полезный для руководства РФ человек. Его самодурство постоянно обсуждается, то есть отвлекает внимание от более логичных объектов народного гнева, появляющегося на почве царящего балагана. Эти объекты стремятся оставаться в тени, насколько это возможно. Поэтому он и полезен. Та же функция, что и у Соловьева, Киселева, несметного числа политиков и всех остальных публичных людей на гос. обеспечении. Черчесов хорошо эту роль выполняет, отсюда и такие деньги.
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Aleksey!
1615822356
19 миллионов рублей в МЕСЯЦ. За что?!
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Боцман59rus
1615823061
У павлина зарплата больше, плюс с нее откаты, за продление контракта и за лояльность к его самодурству
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vladik12
1615824152
+ мзда от агентов. Пример - вызов Жирова.
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MaxRnD
1615825344
Это такой персональный прожиточный минимум, поэтому и харя у Стасика стала лосниться, "как не в себя" ...
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Kollljan
1615831155
Еще когда его только назначили тренером сборной, уже тогда многим стало понятно, что дело это не чистое. Этот тренеришка чей-то вассал, хорошо прикрытый. И эта группа пилит бюджетное бабло с остервенением. Смотри фильм про дворец. Тут если копнуть, то домиков таких по России отыщется у многих. И у футбольных мафиози в том числе.
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