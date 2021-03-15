Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона в год

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» озвучил зарплату главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Согласно контракту, его ежегодный оклад составляет 2,5 миллиона евро в год.
Baza на прошлой неделе сообщала, что тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.
- Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
- Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.
- Ближайший матч сборная проведет 24 марта против Мальты.
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Источник: Бомбардир.ру