Зарплата Черчесова в сборной – 2,5 миллиона в год

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» озвучил зарплату главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Согласно контракту, его ежегодный оклад составляет 2,5 миллиона евро в год.

Baza на прошлой неделе сообщала, что тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов рублей премиальных за победу в товарищеских матчах.

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

Ближайший матч сборная проведет 24 марта против Мальты.

Егоров: Черчесов требует вырезать слова о поправках в конституцию из готового интервью Арустамяну