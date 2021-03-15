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  • Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»

Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»

15 марта 2021, 13:22
20

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» после конфликта с руководством петербургского клуба в 2012 году.

– Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова.

Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит». Переход должен был состояться.

– Почему не состоялся?

– Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.

– Как могли не пустить?

– У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.

Представляю, как отреагировали бы фанаты «Зенита». Ситуация была бы, как у Быстрова, только еще громче. Но фанаты же не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты Иуда. Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде.

По переходу Быстрова в «Спартак» все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал – и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил «Зенит» с тем составом на третье место. Интересное было время.

  • Денисов конфликтовал с руководством «Зенита» из-за зарплат Халка и Витселя.
  • Полузащитник возмущался из-за большой зарплаты новичков.
  • «Зенит» отправил Денисова в дубль, а в конце сезона он перешел в «Анжи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Денисов Игорь Карпин Валерий
Комментарии (20)
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neveldomha
1615805666
Денисов просто власовец настоящий.
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Боцман59rus
1615806979
Чтобы обыграть Зенит, не нужно переходить в Спартак. Каждый год таких клубов от Украины до Португалии навалом, выбирал бы пока бомбило и возраст позволял
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Алехсбургер.
1615807535
Откровения узника замка Уф...
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Урия Гип 2
1615814198
А Дзюба в Зенит из Спартака перешел, чтобы свиней разозлить.
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Из Твери Леха
1615814270
Терки-терками, но молодец, что не зашкварился.
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АХ
1615816289
Ключевая фраза нашего чемпионата: "«Зенит» просто набрал"
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Закат ЕдРа
1615820834
Выпердыш газового бомжа это позор страны!!!!
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вальтер 79
1615821211
что он что быстров два продажных урода
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житель СПб
1615828077
Жуткий характер. Изгадил сам свою жизнь. Изгадил память о себе в родном городе - НАВСЕГДА. Умно это? Это когда условная "справедливость" важнее родной команды, родного города, уважения окружающих. Да, погулять любил - истина известная. Денег заработал... Бывай здоров, Игорь.
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Hektor 84
1615892698
Место бомжей помойка
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