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    Денисов: «Сказал Карпину: «Ненавижу ваш «Спартак». Но готов перейти, чтобы обыграть «Зенит». Я был доведен до ручки»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» после конфликта с руководством петербургского клуба в 2012 году.

    – Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова.

    Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит». Переход должен был состояться.

    – Почему не состоялся?

    – Меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.

    – Как могли не пустить?

    – У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло.

    Представляю, как отреагировали бы фанаты «Зенита». Ситуация была бы, как у Быстрова, только еще громче. Но фанаты же не знали, почему Быстров переходил и как. Нельзя было говорить категорически, что ты Иуда. Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде.

    По переходу Быстрова в «Спартак» все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал – и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил «Зенит» с тем составом на третье место. Интересное было время.

    • Денисов конфликтовал с руководством «Зенита» из-за зарплат Халка и Витселя.
    • Полузащитник возмущался из-за большой зарплаты новичков.
    • «Зенит» отправил Денисова в дубль, а в конце сезона он перешел в «Анжи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии7
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      Рейтинг: -285

      Спартач80 3 минуты назад

      Кому ты шлюшка нужен?....

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      Рейтинг: +11352

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Ненависть слишком сильное чувство для отношение к спортивному сопернику и добавлю - " не зарекайся " и тому масса примеров , тебя миновало , но это ничего не меняет .

      0
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      Рейтинг: +1760

      Алехсбургер. 1 час назад

      Откровения узника замка Уф...

      0
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      Рейтинг: +21074

      Боцман59rus 1 час назад

      Чтобы обыграть Зенит, не нужно переходить в Спартак.
      Каждый год таких клубов от Украины до Португалии навалом, выбирал бы пока бомбило и возраст позволял

      4
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      Рейтинг: +2576

      neveldomha 1 час назад

      Денисов просто власовец настоящий.

      1
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      Рейтинг: +1208

      22 raza chemp 1 час назад

      У бомжей и капитан бздюба до ручки доведен, рцчкоблуды одни)

      2
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      Рейтинг: -1217

      Бoрат > 22 raza chemp 11 минут назад

      Да да , у нас в Зените так - кто-то мастер на все руки , кто-то языком , а у многих , как правильно заменил тренер Ахмата , через ж о п у решаются все дела и проблемы . Гыгыгы .

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