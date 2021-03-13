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    «Все ради болельщиков». Игроки «Уфы» напекли блинов перед матчем с «Рубином»

    Футболисты «Уфы» Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов поучаствовали в приготовлении блинов к матчу 22-го тура РПЛ против «Рубина». Он состоится завтра, 15 марта, в Масленицу.

    «Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов сегодня пекли для вас вкуснейшие блинчики.

    А завтра перед игрой вы уже сможете их попробовать и оценить кулинарные умения наших футболистов», – написала пресс-служба уфимцев.

    • Встреча начнется в 14:00 по Москве.
    • «Уфа» идет в зоне вылета.
    • «Рубин» занимает 8-ю строчку таблицы.

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    Источник: твиттер «Уфы»

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    13.03.2021 23:37
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