«Все ради болельщиков». Игроки «Уфы» напекли блинов перед матчем с «Рубином»

Футболисты «Уфы» Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов поучаствовали в приготовлении блинов к матчу 22-го тура РПЛ против «Рубина». Он состоится завтра, 15 марта, в Масленицу.

«Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Кротов сегодня пекли для вас вкуснейшие блинчики.

А завтра перед игрой вы уже сможете их попробовать и оценить кулинарные умения наших футболистов», – написала пресс-служба уфимцев.

Встреча начнется в 14:00 по Москве.

«Уфа» идет в зоне вылета.

«Рубин» занимает 8-ю строчку таблицы.