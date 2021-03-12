Главные новости дня. Нидерланды опередили Россию в таблице коэффициентов УЕФА, «Севилья» интересуется Головиным

Фонсека – кандидат на пост тренера «Спартака». Им также интересуется «Реал».

Нидерланды опередили Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Экс-игрок ЦСКА Гонсалес перенес инфаркт миокарда.

Рамос: «Буду счастлив, если Месси перейдет в «Реал». Разрешил бы ему пожить у меня».

El Chiringuito: агент Роналду обсудил с Пересом возможное возвращение игрока в «Реал».

Федун – об отмене желтой Фомину: «Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора».

Кокорин пропустит матч с «Беневенто».

Головиным интересуется «Севилья».

Судья обмочился на поле перед матчем Кубка Бразилии. Он забыл принять лекарство от недержания.

Судья Федотов: «Очередной беспредел. Арбитры отменили чистый гол «Ростова» в ворота «Химок».