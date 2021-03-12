Экс-игрок ЦСКА Гонсалес перенес инфаркт миокарда

Бывший футболист ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда. Об этом рассказала в инстаграме его супруга Мауро Ривера.
«Моя любовь, мой спутник жизни, какой страх я пережила... Не представляешь, насколько ужасными были последние ночи! Дни большой неопределенности и постоянного страха.
Пишу это, потому что ты снова с нами и идешь на поправку. Такие моменты заставляют ценить каждую минуту своей жизни», – написала Ривера в инстаграме.
- За ЦСКА Гонсалес играл с 2009 по 2014 год.
- 36-летний чилиец в Европе помимо ЦСКА выступал за «Альбасете», «Ливерпуль», «Реал Сосьедад» и «Бетис».
Источник: инстаграм Мауро Риверы