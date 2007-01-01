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    Экс-игрок ЦСКА Гонсалес перенес инфаркт миокарда

    Бывший футболист ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда. Об этом рассказала в инстаграме его супруга Мауро Ривера.

    «Моя любовь, мой спутник жизни, какой страх я пережила... Не представляешь, насколько ужасными были последние ночи! Дни большой неопределенности и постоянного страха.

    Пишу это, потому что ты снова с нами и идешь на поправку. Такие моменты заставляют ценить каждую минуту своей жизни», – написала Ривера в инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Мауро Риверы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1027

      PassCSKA 17 минут назад

      Дружище, ты чего это там?! А ну давай выздоравливай скорей! Совсем молодой еще! Очень нравился в нашем составе тогда

      0
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      Рейтинг: +1079

      кто там 35 минут назад

      Здоровья Марк, очень жаль, ещё молодой.

      Эх.. если бы ни эти болячки, то Марк.. Эльм, показали бы намного больше.

      1
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      Рейтинг: +2874

      general.lizyukov 57 минут назад

      36... всего 36 (((
      Марк, здоровья!
      Спасибо за "Севилью"!

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