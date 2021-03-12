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  • Судья обмочился на поле перед матчем Кубка Бразилии. Он забыл принять лекарство от недержания

Судья обмочился на поле перед матчем Кубка Бразилии. Он забыл принять лекарство от недержания

12 марта 2021, 20:38
12

Арбитр матча 1/64 финала Кубка Бразилии между «Боавиштой» и «Гойасом» Денис Рибейро обмочился в районе центрального круга. На скриншоте трансляции можно заметить, как моча стекает с шорт рефери.

Национальная ассоциация судей Бразилии сообщила, что Рибейро страдает недержанием и забыл перед игрой принять лекарство. Она призвала не высмеивать судью в социальных сетях.

  • «Боавишта» победила со счетом 3:1.
  • «Гойас» – клуб высшего дивизиона, а «Боавишта» выступает в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.
  • Действующий победитель Кубка Бразилии – «Палмейрас».

Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А
Комментарии (12)
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1615572867
Новости на Бомбардире, которые мы заслужили
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ilichkadr
1615573155
Кино и немцы... Ну, обоссался и что!? Все понимают, что лучше потерять совесть, чем мочевой пузырь!
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Старикан
1615573260
Ну и что? Наши судьи почти каждый матч обсираются!
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DOCTOR PENALTY
1615573985
Главное, чтобы хорошо отсудил встречу! А шорты через 20 мин просохнут.
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MaxRnD
1615574446
Да это разве обочился ? Вот лапочкин сегодня обмочился, так обмочился ...
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Черкизовский Кот
1615577494
"Твой позорный недуг мы в подвиг определим - пошлём обслуживать матчи РФПЛ. Там ты ещё и сра...ся начнёшь..."
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Nevsky_RU
1615579891
Блин это реально не прикольная тема, зачем вообще её мусолить и пускать в массы? Хотя, отличная калька на дебилизм публики данного ресурса))
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Axe111
1615585380
Пфф это происходит в каждом туре нашего супер турика
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Марк Аврелий!
1615615960
Вот на хрена это печатать . Какие то границы должны же быть?
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ItalianFootball
1615628859
Предлагаю Бомбардиру ввести правило - у новости есть автор, редактор так выставляйте его имя и фамилию ниже источника. Так за месяц-другой мы поймем кто за футбол, а кто за сиськи-письки и такое прочее, а если нет, то может весь сайт заинтересован в грязных, глупых новостях. Как думаете, господа комментирующие ?
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