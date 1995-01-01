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    Судья обмочился на поле перед матчем Кубка Бразилии. Он забыл принять лекарство от недержания

    Арбитр матча 1/64 финала Кубка Бразилии между «Боавиштой» и «Гойасом» Денис Рибейро обмочился в районе центрального круга. На скриншоте трансляции можно заметить, как моча стекает с шорт рефери.

    Национальная ассоциация судей Бразилии сообщила, что Рибейро страдает недержанием и забыл перед игрой принять лекарство. Она призвала не высмеивать судью в социальных сетях.

    • «Боавишта» победила со счетом 3:1.
    • «Гойас» – клуб высшего дивизиона, а «Боавишта» выступает в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.
    • Действующий победитель Кубка Бразилии – «Палмейрас».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20398

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Главное, чтобы хорошо отсудил встречу! А шорты через 20 мин просохнут.

      0
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      Рейтинг: +6369

      Старикан 19 минут назад

      Ну и что? Наши судьи почти каждый матч обсираются!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10136

      ilichkadr 21 минуту назад

      Кино и немцы... Ну, обоссался и что!? Все понимают, что лучше потерять совесть, чем мочевой пузырь!

      0
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      Рейтинг: +633

      Untitled-1 26 минут назад

      Новости на Бомбардире, которые мы заслужили

      -2
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      Рейтинг: +23174

      пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Широков померещился ?

      0
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