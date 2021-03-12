Судья обмочился на поле перед матчем Кубка Бразилии. Он забыл принять лекарство от недержания

Арбитр матча 1/64 финала Кубка Бразилии между «Боавиштой» и «Гойасом» Денис Рибейро обмочился в районе центрального круга. На скриншоте трансляции можно заметить, как моча стекает с шорт рефери.
Национальная ассоциация судей Бразилии сообщила, что Рибейро страдает недержанием и забыл перед игрой принять лекарство. Она призвала не высмеивать судью в социальных сетях.
- «Боавишта» победила со счетом 3:1.
- «Гойас» – клуб высшего дивизиона, а «Боавишта» выступает в чемпионате штата Рио-де-Жанейро.
- Действующий победитель Кубка Бразилии – «Палмейрас».
Источник: Globo Esporte