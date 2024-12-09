Дуглас Сантос не планирует выступать за Россию: «Мечтаю сыграть за Бразилию»

Латераль «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал возможность выступления за Россию.

Осенью бразилец получил паспорт России.

Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

– Для тебя возможность играть за Россию – новый вызов в карьере? Как относишься к мнению Валерия Карпина?

– Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии – за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство – это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита».

Для меня и моей семьи Петербург и Россия – второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать, это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте.

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