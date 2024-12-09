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    • Дуглас Сантос не планирует выступать за Россию: «Мечтаю сыграть за Бразилию»

    Дуглас Сантос не планирует выступать за Россию: «Мечтаю сыграть за Бразилию»

    Латераль «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал возможность выступления за Россию.

    • Осенью бразилец получил паспорт России.
    • Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.
    • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

    – Для тебя возможность играть за Россию – новый вызов в карьере? Как относишься к мнению Валерия Карпина?

    – Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии – за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство – это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита».

    Для меня и моей семьи Петербург и Россия – второй дом. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать, это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2024 22:16
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    Комментарии (5)
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    7:1
    1733772866
    теперь круговой может открывать бутылку шампанского, припасённую на новый год
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    ivany4
    1733783052
    Очередная афёра газпрёма!!) Лишить гражданства и забрать паспорт!!!
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    Foxitkuban
    1733808864
    Правильно сказал. А для чего ему сборная России вообще? Официальных матчей нет, а гонять товарняки со сборными стран, у которых даже имен на футболках нет - только лишний напряг и риск травмы. Премиальные? Он точно не бедствует. Мотивации нет.
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    zigbert
    1733834124
    Вряд ли ему российское гражданство потребуется на всю жизнь.
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