Дуглас Сантос определил, на сколько процентов он русский

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос частично ощущает себя русским.

– Вильям де Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

– Думаю, что на 50 процентов. Вильям здесь уже 13 лет, а я – пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

– Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

– Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще (улыбается). Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые!

Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» – это наш дом.

Осенью бразилец получил паспорт России.

Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.

При нем «Зенит» выиграл все сезоны РПЛ.

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