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    Дуглас Сантос определил, на сколько процентов он русский

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос частично ощущает себя русским.

    – Вильям де Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

    – Думаю, что на 50 процентов. Вильям здесь уже 13 лет, а я – пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

    – Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

    – Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще (улыбается). Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые!

    Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» – это наш дом.

    • Осенью бразилец получил паспорт России.
    • Дуглас куплен у «Гамбурга» в 2019 году.
    • При нем «Зенит» выиграл все сезоны РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 08:22
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733812434
    ФКГазпромГремио разбирается в бразильском футболе
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    Garrincha58
    1733816296
    чтобы стать русским им надо родиться все остальные фигня никогда не будут ими
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    шахта Заполярная
    1733825071
    Сантос. Темное время суток все-таки немного мешает, не видно меня на улице.
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