Роналдо назвал игрока, который станет очень большой звездой в футболе

Бывший нападающий «Реала», «Барселоны», «Милана», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо высказался о 17-летнем форварде «Палмейраса» Эстеване Виллиане.
«Он молодой и очень талантливый игрок. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси», – сказал Роналдо.
- Права на Эстевана принадлежат «Челси». Футболист присоединится к английскому клубу летом 2025 года. Лондонцы приобрели игрока за 34 миллиона евро.
- В этом году форвард провел 49 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Также он дебютировал за сборную Бразилии, сыграв за нее в 4 встречах.
- Transfermarkt оценивает стоимость Эстевана в 40 миллионов евро.