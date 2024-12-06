Роналдо назвал игрока, который станет очень большой звездой в футболе

Бывший нападающий «Реала», «Барселоны», «Милана», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо высказался о 17-летнем форварде «Палмейраса» Эстеване Виллиане.

«Он молодой и очень талантливый игрок. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси», – сказал Роналдо.