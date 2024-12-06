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    • Роналдо назвал игрока, который станет очень большой звездой в футболе

    Роналдо назвал игрока, который станет очень большой звездой в футболе

    Бывший нападающий «Реала», «Барселоны», «Милана», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо высказался о 17-летнем форварде «Палмейраса» Эстеване Виллиане.

    «Он молодой и очень талантливый игрок. Он похож на Ламина Ямаля. Скоро он станет очень большой звездой в футболе. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет. Я думаю, он сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а затем присоединится к «Челси», – сказал Роналдо.

    • Права на Эстевана принадлежат «Челси». Футболист присоединится к английскому клубу летом 2025 года. Лондонцы приобрели игрока за 34 миллиона евро.
    • В этом году форвард провел 49 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Также он дебютировал за сборную Бразилии, сыграв за нее в 4 встречах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Эстевана в 40 миллионов евро.

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    Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X

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    06.12.2024 13:16
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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1733485382
    Как посмел этот никчёмный игрочишка не упомянуть глушенкова)
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    Томик
    1733486219
    Если игроку 17 лет, то его великолепное будущее под вопросом. Чаще это хуже, чем быть в этом возрасте никому не нужным Евсеевым. Потом Евсеев играет в сборной и произносит легендарные фразы, а такие гениальные игроки где-нибудь в рижском клубе прозябают, в лучшем случае.
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    САНЁК17
    1733495293
    Перес ты что спишь, кто-то блистать начал, беги купи его в Реал
    Ответить
    Алексей-Сапронов-vkontakt
    1733507260
    То же самое говорили и про Витора Роке, и про Эндрика. И где они сейчас? Нет у них уже талантливого поколения. Как немцам влетели 1-7, так до сих пор прийти в себя не могут, уже 10 лет. Только авансы раздают
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