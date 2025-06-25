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  • Канчельскис одним словом описал возможный трансфер Сафонова в «Борнмут»

Канчельскис одним словом описал возможный трансфер Сафонова в «Борнмут»

Сегодня, 21:39
3

Андрей Канчельскис высказался о будущем Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

«Поиграть в АПЛ – это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя.

Будет прекрасно сыграть в таком чемпионате. Наверное, в «Борнмуте» у него будет больше шансов быть первым номером», – заявил Канчельскис.

  • В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Динамо Бр ПСЖ Борнмут Сафонов Матвей Канчельскис Андрей
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Комментарии (3)
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Грузчик
1750877643
«Поиграть в АПЛ – это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя..---- Тут он прав.
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Burtaze
1750877753
Ехай домой, Мотя, не мотайся по европе.. это канчелскису счастье в апл.. потому что нету Родины у блаженных и юродивых..
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Круче чем вареные яица
1750880110
Невероятные приключения барона Мюнхгаузена.
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