Канчельскис одним словом описал возможный трансфер Сафонова в «Борнмут»

Андрей Канчельскис высказался о будущем Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

«Поиграть в АПЛ – это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя.

Будет прекрасно сыграть в таком чемпионате. Наверное, в «Борнмуте» у него будет больше шансов быть первым номером», – заявил Канчельскис.