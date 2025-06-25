Канчельскис одним словом описал возможный трансфер Сафонова в «Борнмут»

Андрей Канчельскис высказался о будущем Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Сообщалось, что российским вратарем интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».
«Поиграть в АПЛ – это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя.
Будет прекрасно сыграть в таком чемпионате. Наверное, в «Борнмуте» у него будет больше шансов быть первым номером», – заявил Канчельскис.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»