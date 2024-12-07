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    • Стало известно об интересе «Интернасьонала» к Виллиану Роше

    Стало известно об интересе «Интернасьонала» к Виллиану Роше

    Агентство Sferico Sports Management, представляющее интерес защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировало на информацию о заинтересованности «Интернасьонала» в футболисте.

    «Интерес «Интернасьонала» к Виллиану – нормальная ситуация. Большие клубы следят за большими игроками. Виллиан сейчас сосредоточен только на своем возвращении на поле [после дисквалификации]», – сообщили в агентстве.

    • 29-летний Виллиан Роша провел в этом сезоне 18 матчей, отдал 3 передачи.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
    • Ранее об интересе бразильского клуба сообщал Vozes do Gigante. Отмечалось, что в ЦСКА намерены выручить порядка 4 миллионов евро за продажу игрока.

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    Источник: Sport24

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    07.12.2024 14:48
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    Комментарии (1)
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    1733573974
    Гинеру сейчас прикажут продать-продаст.А это,кстати,не подлежит санкционным решениям о запрете,или "это другое"???
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