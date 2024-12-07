Стало известно об интересе «Интернасьонала» к Виллиану Роше

Агентство Sferico Sports Management, представляющее интерес защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировало на информацию о заинтересованности «Интернасьонала» в футболисте.
«Интерес «Интернасьонала» к Виллиану – нормальная ситуация. Большие клубы следят за большими игроками. Виллиан сейчас сосредоточен только на своем возвращении на поле [после дисквалификации]», – сообщили в агентстве.
- 29-летний Виллиан Роша провел в этом сезоне 18 матчей, отдал 3 передачи.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Ранее об интересе бразильского клуба сообщал Vozes do Gigante. Отмечалось, что в ЦСКА намерены выручить порядка 4 миллионов евро за продажу игрока.