Стало известно об интересе «Интернасьонала» к Виллиану Роше

Агентство Sferico Sports Management, представляющее интерес защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировало на информацию о заинтересованности «Интернасьонала» в футболисте.

«Интерес «Интернасьонала» к Виллиану – нормальная ситуация. Большие клубы следят за большими игроками. Виллиан сейчас сосредоточен только на своем возвращении на поле [после дисквалификации]», – сообщили в агентстве.