El Chiringuito: агент Роналду обсудил с Пересом возможное возвращение игрока в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Реал».
По информации El Chiringuito, агент футболиста Жорже Мендеш обсудил возможное 36-летнего португальца в «Реал» с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Ранее Sport Mediaset сообщал, что «Ювентус» может отпустить Роналду за 60 миллионов.
- В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча, забил 27 голов и сделал четыре ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. За это время он выиграл четыре «Золотых мяча».
Источник: El Chiringuito