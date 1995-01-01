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    El Chiringuito: агент Роналду обсудил с Пересом возможное возвращение игрока в «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Реал».

    По информации El Chiringuito, агент футболиста Жорже Мендеш обсудил возможное 36-летнего португальца в «Реал» с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

    Ранее Sport Mediaset сообщал, что «Ювентус» может отпустить Роналду за 60 миллионов.

    • В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча, забил 27 голов и сделал четыре ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. За это время он выиграл четыре «Золотых мяча».

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    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 10:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1529

      almanev 46 минут назад

      За это время он выиграл 4 золотых мяча, а не 5.

      0
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      Рейтинг: +267

      FCLM_FCRM 47 минут назад

      А стоит ли? Если только потом таким образом заманить Мбаппе. Да и с точки зрения заработка будет хороший ход. Если, конечно, Криш не попросит космическую зарплату

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