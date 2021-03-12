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  • El Chiringuito: агент Роналду обсудил с Пересом возможное возвращение игрока в «Реал»

El Chiringuito: агент Роналду обсудил с Пересом возможное возвращение игрока в «Реал»

12 марта 2021, 10:06
9

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Реал».

По информации El Chiringuito, агент футболиста Жорже Мендеш обсудил возможное 36-летнего португальца в «Реал» с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Ранее Sport Mediaset сообщал, что «Ювентус» может отпустить Роналду за 60 миллионов.

  • В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча, забил 27 голов и сделал четыре ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. За это время он выиграл четыре «Золотых мяча».

Источник: El Chiringuito
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану Перес Флорентино Мендеш Жорже
Комментарии (9)
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Korsar_03
1615533006
А стоит ли? Если только потом таким образом заманить Мбаппе. Да и с точки зрения заработка будет хороший ход. Если, конечно, Криш не попросит космическую зарплату
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almanev
1615533043
За это время он выиграл 4 золотых мяча, а не 5.
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OBOLEV
1615543698
В такие сказки верят только глупые детишки) Реал с Рамосом договориться о зп не может. А тут такое) КРЯ-КРЯ. Если бы бесплатно пришел и не платить зп, то верю) Но Роналду не Бэкхем, а Перес не шейх.
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Hektor 84
1615543833
А что Мбаппе и Холланд в Реал не переходят? Как было ранее запланировано.
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DOCTOR PENALTY
1615544496
А оно это надо?...
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Venom888
1615548604
Даже, если вернется, то не будет такого ажиотажа как раньше, например, Месси против Роналду, да и Месси уйдет скорее всего.
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САНЁК17
1615554789
В данный момент у Реала нет такой игрок как Рона,он нужен потому что он може прыгать выше чем соперник,сейчас как раз Рамоса нет и может не будет,Роналду как раз будет два в одном,он в нападение и подачу сверху может завершить успешно
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DeStar
1615557963
Нет смысла уже, реалу нужно расти дальше и покупать молодых игроков. И так балласта хватает в лице бэйла, азара вон и других тоже Роналду может и будет забивать голы за реал еще пару лет условно, только денег потраченных ему на зп и переход хватит на трансфер условного холанда, так может лучше развиваться? или остаться в застое? модрич, рамос, бензема, - старики будут лямку сколько еще тянуть?
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мусорск
1615703754
Роналду назад в Реал, не верю.
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