El Chiringuito: агент Роналду обсудил с Пересом возможное возвращение игрока в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в «Реал».

По информации El Chiringuito, агент футболиста Жорже Мендеш обсудил возможное 36-летнего португальца в «Реал» с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Ранее Sport Mediaset сообщал, что «Ювентус» может отпустить Роналду за 60 миллионов.