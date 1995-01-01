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    «Ювентус» может летом продать Роналду за 60 миллионов

    «Ювентус» склоняется к варианту с продажей нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sport Mediaset.

    По информации источника, в клубе считают неоправданной зарплату португальца (более 54 миллионов евро в год с учетом налогов) на фоне слабых результатов туринской команды в Лиге чемпионов после его прихода.

    «Ювентус» может отпустить 36-летнего футболиста за сумму около 60 миллионов евро. Среди возможных претендентов на него называются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча, забил 27 голов и сделал четыре ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4814

      dinar7777dinar 14 минут назад

      катар ! нахрена он такая обуза кому в европе !

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      Рейтинг: +755

      Хейтер Аларм 24 минуты назад

      Будет круто, если псж купит и лео, и рона, и будет суперсаязка либо месси рон неймар, либо еще лучше: месси рон мбаппе

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      Рейтинг: +10506

      DeStar > Хейтер Аларм 18 минут назад

      ну это невозможно, да и не будут они так играть втроем) не бывает чтобы столько звезд в одной команде тащили) пример - реал времени галактикос.

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      Рейтинг: +4814

      dinar7777dinar > Хейтер Аларм 14 минут назад

      да и куда их ставить потом ? с их зп? когда есть Неймар ди мария мозес кин икарди ? не считая мбаппе ?

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      Рейтинг: +755

      Хейтер Аларм 26 минут назад

      В Зенит его!

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