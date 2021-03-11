«Ювентус» может летом продать Роналду за 60 миллионов

«Ювентус» склоняется к варианту с продажей нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, в клубе считают неоправданной зарплату португальца (более 54 миллионов евро в год с учетом налогов) на фоне слабых результатов туринской команды в Лиге чемпионов после его прихода.
«Ювентус» может отпустить 36-летнего футболиста за сумму около 60 миллионов евро. Среди возможных претендентов на него называются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча, забил 27 голов и сделал четыре ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Sport Mediaset