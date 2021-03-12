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  • Федун – об отмене желтой Фомину: «Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора»

Федун – об отмене желтой Фомину: «Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора»

12 марта 2021, 11:48
37

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение КДК отменить желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.

Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», – приводит слова Федуна «РБК».

  • В субботу, 13 марта, «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
  • «Спартак» занимает третье место в чемпионате. «Динамо» идет пятым.

Источник: «РБК»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Фомин Даниил Жиго Самуэль Федун Леонид
Комментарии (37)
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vladimir-7
1615539807
Федун, скажи прямо, дайте нам три очка и всё, а вопрос с карточками, это всё только повод.
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NewLife
1615540200
Жиго выполнил чистый подкат, но в "безрассудной манере", а вот зюба в каждой игре очень рассудительно добирается до мяча, расталкивая соперников руками. И судей и ЭСК вполне устраивает такая рассудительность.
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alp
1615540756
ЛОЛ :-) в принципе, сейчас можно заявить о снятии с чемпа и до конца сезона получить 6-7 гарантированных очков
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oyabun
1615540920
Вот так и навешивают людям прозвища. Теперь у нас "Жиго Безрассудный". ))
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mamba9090909
1615541120
Обидели девочек.))
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ab15488
1615544820
А вообще, достаточно странная тенденция с отменой карточек. За матч судья совершает несколько результативных ошибок, за которые получает оценку и вот собирается комиссия, которая исправляет только одну ошибку - карточку. Но не исправляет ни ошибочно назначенный (или не назначенный) пенальти, либо штрафной, не назначает переигровку. Игроки должны осознавать, что совершенное нарушение приведёт к определённым последствиям, а не ты фоли, а мы отмажем.
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Nevsky_RU
1615545019
Естественно у всей страны возникает теория что Федун-Плакун €б^@н, от него то и все проблемы пищевика
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хряк СМ
1615545481
Оснований отменять Фомину карту не было! Когда карту дают по ошибке надо отменить, здесь нарушение было. И в игре им будут позволять фолить, и карты не будут показывать. Динамо включило скрытые резервы, идут к первому месту и будут там.
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Закат ЕдРа
1615560652
А все по делу. Наглядный пример урода у власти в РФС.
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rattyboy
1615561232
Свинья гниёт с головы
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