Федун – об отмене желтой Фомину: «Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение КДК отменить желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.

Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», – приводит слова Федуна «РБК».