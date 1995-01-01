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    Федун – об отмене желтой Фомину: «Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение КДК отменить желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

    «Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.

    Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», – приводит слова Федуна «РБК».

    • В субботу, 13 марта, «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
    • «Спартак» занимает третье место в чемпионате. «Динамо» идет пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБК»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8743

      Hektor 84 10 минут назад

      Зачем вообще кому то что то отменять? И как будет тогда наказан тот судья который дал желтую Фомину?

      1
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      Рейтинг: +5987

      "supermax" > Hektor 84 5 минут назад

      это уже совсем другая история...и откаты соответственно тоже другие....ахаха

      0
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      Рейтинг: +4446

      mamba9090909 59 минут назад

      Обидели девочек.))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1869

      Евгений Агеев > mamba9090909 19 минут назад

      Совершенно неуместный комментарий. Об обиде в его словах вообще ничего не было. Речь о том, что возникают вопросы после непоследовательных решений наших футбольных служб.

      2
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      Рейтинг: +432

      ab15488 > Евгений Агеев 11 минут назад

      А в чем непоследовательность? У жиго - подкат сзади, до недавнего времени это каралось прямой красной. У фомина - срыв атаки. Эск посмотрев эпизод решило что атака была не опасная. Только и всего. Хотя динамо при шварце перебарщивает с тактикой мелкого фола и жёсткость порою на грани грубости.

      1
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      Рейтинг: +14389

      derrik2000 1 час назад

      У меня эта "теория заговора против Спартака" возникла ещё сразу после того, как ОИР продал клуб Червю, а его самого вынудили уйти с поста ГТ.
      Чем Федун лучше Червя, судя по последним годам???
      Да ничем!
      А КДК как разрешил, так разрешил жалобу.
      В конце концов в Спартаке и Кутепкин, точнее, "ЗМС Кутепкин" нехилое бабло получает!
      Вот пусть и "покажет класс" в матче с Динамо.

      0
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      Рейтинг: +26931

      oyabun 1 час назад

      Вот так и навешивают людям прозвища. Теперь у нас "Жиго Безрассудный". ))

      3
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      Рейтинг: +7809

      alp 1 час назад

      ЛОЛ :-) в принципе, сейчас можно заявить о снятии с чемпа и до конца сезона получить 6-7 гарантированных очков

      0
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      Рейтинг: +19719

      silver29 1 час назад

      У "наперсточников" из КДК не возможно выиграть ((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5987

      "supermax" 1 час назад

      да какой уж тут заговор....больше похоже на "договоры" чем на "заговоры"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7885

      NewLife 1 час назад

      Жиго выполнил чистый подкат, но в "безрассудной манере", а вот зюба в каждой игре очень рассудительно добирается до мяча, расталкивая соперников руками. И судей и ЭСК вполне устраивает такая рассудительность.

      1
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      Рейтинг: +7885

      NewLife 1 час назад

      На каком языке изъясняется Федун ? Переведите на русский пож. "Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно"
      Заговорщики не болелы, а мафиозный РФС.

      1
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      Рейтинг: +16200

      vladimir-7 1 час назад

      Федун, скажи прямо, дайте нам три очка и всё, а вопрос с карточками,
      это всё только повод.

      4
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      Рейтинг: +27709

      zra78 > vladimir-7 1 час назад

      Вот не хочу обижать местных болел Спартака,но к этому у них и идёт...

      2
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      ...
      Рейтинг: +11115

      Persona_non_Grata > vladimir-7 26 минут назад

      Скажу прямо - Владимир , идите в ж о п у с вашими комментариями про Спартак и сегодняшний , это лишь только очередной повод вас туда послать )))

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