Федун – об отмене желтой Фомину: «Естественно, у наших болельщиков возникает теория заговора»

Зачем вообще кому то что то отменять? И как будет тогда наказан тот судья который дал желтую Фомину?
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение КДК отменить желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и оставить в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.
«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.
Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», – приводит слова Федуна «РБК».
- В субботу, 13 марта, «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
- «Спартак» занимает третье место в чемпионате. «Динамо» идет пятым.