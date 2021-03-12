Кокорин пропустит матч с «Беневенто»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 27-го тура Серии А против «Беневенто».

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, 29-летний футболист не полетит на выездную игру, а продолжит тренироваться индивидуально во Флоренции.

Россиянин уже неделю восстанавливается после мышечной травмы бедра.