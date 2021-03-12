Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин пропустит матч с «Беневенто»

12 марта 2021, 17:21
24

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 27-го тура Серии А против «Беневенто».

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, 29-летний футболист не полетит на выездную игру, а продолжит тренироваться индивидуально во Флоренции.

Россиянин уже неделю восстанавливается после мышечной травмы бедра.

  • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Беневенто Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
фанат джигурды
1615559519
Цель достигнута. Новая цель: пропустить следующий матч.
Ответить
vladimir-7
1615559770
Складывается такое впечатление, что Кокорин оформляет инвалидность и больше не хочет играть в футбол.
Ответить
99-й
1615559828
Это бл* чудо как это "чудо" смогли вообще продать
Ответить
sobaka120982
1615559883
Это уже смешно становится, он улетел в Италию что бы все время тренироваться индивидуально)))))?? А трансфер кто отрабатывать будет? По моему итальянцев облапошили)))))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1615560804
Рашен мафия обула Коза ностру!
Ответить
NewLife
1615561034
Не оставляйте его наедине с массажистом, если хотите увидить на поле этого "почти Мбаппе".
Ответить
Hektor 84
1615563441
Вот к чему приводят занятия с массажистом
Ответить
Федорыч-НН
1615567005
Кто бы сомневался. Вообще, Спартак провернул гениальный трансфер. Избавился от балласта, разгрузил платежную ведомость, да еще и подзаработал на продаже. Просто "трансфер века".
Ответить
JTherry
1615567921
9 марта - Коко работает индивидуально, готовится к матчу с Беневенто... 11 марта - массажист Коко "у Саши талант, схожий с Мбаппе"... 12 марта - у россиянина травма бедра и он не поможет "фиалкам"...) загубили макаронники "российский талант"...
Ответить
Semargl18
1615568838
Юмор в том что КАЖДЫЙ понимал что мы продаем!! И то что удалось его втюхать иначе как успехом назвать нельзя. Вот если бы он заиграл ох(ренели бы все... даже итальяшки
Ответить
Главные новости
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
9
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
5
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+