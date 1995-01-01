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    Кокорин пропустит матч с «Беневенто»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет своей команде в матче 27-го тура Серии А против «Беневенто».

    Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, 29-летний футболист не полетит на выездную игру, а продолжит тренироваться индивидуально во Флоренции.

    Россиянин уже неделю восстанавливается после мышечной травмы бедра.

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор нападающий принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2848

      sobaka120982 8 минут назад

      Это уже смешно становится, он улетел в Италию что бы все время тренироваться индивидуально)))))?? А трансфер кто отрабатывать будет? По моему итальянцев облапошили)))))

      1
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      Рейтинг: +363

      99-й 9 минут назад

      Это бл* чудо как это "чудо" смогли вообще продать

      0
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      Рейтинг: +16221

      vladimir-7 10 минут назад

      Складывается такое впечатление, что Кокорин оформляет инвалидность
      и больше не хочет играть в футбол.

      0
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      Рейтинг: +4572

      Cleaner 11 минут назад

      Кокорин пропустит матч? Да не может этого быть! НУ КУПИЛИ!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +1469

      фанат джигурды 14 минут назад

      Цель достигнута.

      Новая цель: пропустить следующий матч.

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