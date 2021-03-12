Судья Федотов: «Очередной беспредел. Арбитры отменили чистый гол «Ростова» в ворота «Химок»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом», когда во втором тайме не засчитали гол гостей. Эксперт считает, что мяч был забит по правилам.

«71-я минута. Очередной беспредел от арбитров VAR. Проводят линию по руке нападающего и отменяют чистый гол в ворота «Химок».

Кто-то очень не хочет видеть «Ростов» в еврокубках. И кто же это, есть идеи?» – написал Федотов.