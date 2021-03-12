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  • Судья Федотов: «Очередной беспредел. Арбитры отменили чистый гол «Ростова» в ворота «Химок»

Судья Федотов: «Очередной беспредел. Арбитры отменили чистый гол «Ростова» в ворота «Химок»

12 марта 2021, 21:20
25

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом», когда во втором тайме не засчитали гол гостей. Эксперт считает, что мяч был забит по правилам.

«71-я минута. Очередной беспредел от арбитров VAR. Проводят линию по руке нападающего и отменяют чистый гол в ворота «Химок».

Кто-то очень не хочет видеть «Ростов» в еврокубках. И кто же это, есть идеи?» – написал Федотов.

  • Автор отмененного гола – зимний новичок Али Соу.
  • «Химки» не проигрывают в РПЛ 9 матчей подряд.
  • «Ростов» идет в таблице 7-м.

Источник: твиттер Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Федотов Игорь
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1615574321
Видать Лапочкину на лапу дали.
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MaxRnD
1615574722
Поставил пеналь, отменил чистый гол - театр одного актёра
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CSKA57
1615574938
Тут я с Федотовым согласен!
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kazak161
1615575622
К сожалению уровень нашего футбола соответствует уровню нашего судейства и вара!
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zarsm
1615575896
tVARi
Ответить
aviator117
1615578201
Возмущен судейством.
Ответить
САДЫЧОК
1615579281
Вар нужно не из русских бригад делать -а например дистанционно из немцев или итальянцев ! Тут , может не столько в предвзятости , сколько в элементарной безграмотности этих судей !
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portero
1615582570
Обидно, но хрен чего изменишь... пеналь неубедительный и гол отобрали...
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maygli
1615583272
чистый гол.
Ответить
Ганнибал Лектор
1615606683
Да, жаль Ростов. Команда показывает добротный футбол, но... Прав федотка - конкуренты не хотят видеть команду Карпина в ТОП 5
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