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    Судья Федотов: «Очередной беспредел. Арбитры отменили чистый гол «Ростова» в ворота «Химок»

    Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом», когда во втором тайме не засчитали гол гостей. Эксперт считает, что мяч был забит по правилам.

    «71-я минута. Очередной беспредел от арбитров VAR. Проводят линию по руке нападающего и отменяют чистый гол в ворота «Химок».

    Кто-то очень не хочет видеть «Ростов» в еврокубках. И кто же это, есть идеи?» – написал Федотов.

    • Автор отмененного гола – зимний новичок Али Соу.
    • «Химки» не проигрывают в РПЛ 9 матчей подряд.
    • «Ростов» идет в таблице 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Игоря Федотова

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20398

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Видать Лапочкину на лапу дали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14474

      alarm 14 минут назад

      визгарь тарасофский в своём репертуаре)

      0
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