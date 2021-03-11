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    Рамос: «Буду счастлив, если Месси перейдет в «Реал». Разрешил бы ему пожить у меня»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Буду счастлив, если Месси перейдет в «Реал». Разрешил бы ему пожить у меня первые несколько недель.

    Мы страдали от Лео в его лучшие годы. Если он будет у нас, нам не придется постоянно играть против него», – цитирует Рамоса AS.

    • В июне Месси может стать свободным агентом.
    • В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

    Рамос – о переходе в «Барселону»: «Ни за что. В жизни есть вещи, которые нельзя купить»

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    Источник: AS

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