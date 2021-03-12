Рамос: «Буду счастлив, если Месси перейдет в «Реал». Разрешил бы ему пожить у меня»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

«Буду счастлив, если Месси перейдет в «Реал». Разрешил бы ему пожить у меня первые несколько недель.

Мы страдали от Лео в его лучшие годы. Если он будет у нас, нам не придется постоянно играть против него», – цитирует Рамоса AS.

В июне Месси может стать свободным агентом.

В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

Рамос – о переходе в «Барселону»: «Ни за что. В жизни есть вещи, которые нельзя купить»