Фонсека – кандидат на пост тренера «Спартака». Им также интересуется «Реал»

В шорт-листе «Спартака» потенциальных новых тренеров находится нынешний главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. В беседе с управляющим директором москвичей Евгением Мележиковым эту информацию озвучил инсайдер Сергей Егоров.

Мележиков ни подтвердил, ни опровергнул инсайд журналиста. Функционер улыбнулся и сказал: «Да? Окей».