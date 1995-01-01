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    Фонсека – кандидат на пост тренера «Спартака». Им также интересуется «Реал»

    В шорт-листе «Спартака» потенциальных новых тренеров находится нынешний главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. В беседе с управляющим директором москвичей Евгением Мележиковым эту информацию озвучил инсайдер Сергей Егоров.

    Мележиков ни подтвердил, ни опровергнул инсайд журналиста. Функционер улыбнулся и сказал: «Да? Окей».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2322

      FENIX-SL 5 минут назад

      про Реал забавно

      0
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      Рейтинг: +11980

      JTherry 29 минут назад

      "Рома" уже практически обеспечила себе попадание в следующий раунд ЛЕ, поэтому что там Егоров фантазирует про Фонсеку, понятно только ему самому...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8111

      Puddle 1 час назад

      И его пусть спартак не забудет купить: https://bombardir.ru/player/32862
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14514

      alarm 1 час назад

      в год 100-летия спартака, какого бы свинопаса они не назначили - он обязан вывести их в фнл!

      2
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      Рейтинг: +14401

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      Над кем тогда насмехаться-то будешь???
      Над грозненским Ахматом? )))))))))))))))

      2
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