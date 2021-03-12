Фонсека – кандидат на пост тренера «Спартака». Им также интересуется «Реал»

В шорт-листе «Спартака» потенциальных новых тренеров находится нынешний главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека. В беседе с управляющим директором москвичей Евгением Мележиковым эту информацию озвучил инсайдер Сергей Егоров.
Мележиков ни подтвердил, ни опровергнул инсайд журналиста. Функционер улыбнулся и сказал: «Да? Окей».
- Фонсекой интересуются «Реал», «Бенфика».
- С 2016 по 2019 год Фонсека тренировал «Шахтер», с которым трижды делал золотой дубль.
- В 2022 году «Спартак» отметит 100-летие.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»