Новиков: «Я – за возвращение к системе «весна-осень»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков хотел бы вернуть российский футбол на систему «весна-осень». Он аргументирует климатической ситуацией.
– Для ПФЛ, ФНЛ было бы лучше, если бы мы играли в более теплое время года и не теряли летние месяцы.
– Вы бы голосовали за возвращение к системе «весна-осень»?
– Я бы голосовал за возвращение. Летом играть значительно лучше, чем в -15, -20.
- Переход на систему «осень-весна» состоялся в российском футболе в 2012 году.
- Это было при президенте РФС Сергее Фурсенко.
- «Нефтехимик» идет в ФНЛ 7-м.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»