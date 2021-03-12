Новиков: «Я – за возвращение к системе «весна-осень»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков хотел бы вернуть российский футбол на систему «весна-осень». Он аргументирует климатической ситуацией.

– Для ПФЛ, ФНЛ было бы лучше, если бы мы играли в более теплое время года и не теряли летние месяцы.

– Вы бы голосовали за возвращение к системе «весна-осень»?

– Я бы голосовал за возвращение. Летом играть значительно лучше, чем в -15, -20.