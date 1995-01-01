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    Новиков: «Я – за возвращение к системе «весна-осень»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков хотел бы вернуть российский футбол на систему «весна-осень». Он аргументирует климатической ситуацией.

    – Для ПФЛ, ФНЛ было бы лучше, если бы мы играли в более теплое время года и не теряли летние месяцы.

    – Вы бы голосовали за возвращение к системе «весна-осень»?

    – Я бы голосовал за возвращение. Летом играть значительно лучше, чем в -15, -20.

    • Переход на систему «осень-весна» состоялся в российском футболе в 2012 году.
    • Это было при президенте РФС Сергее Фурсенко.
    • «Нефтехимик» идет в ФНЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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