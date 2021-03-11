У Мбаппе 42 голевых действия в 42 играх ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).
Этот гол стал для француза 25-м в главном еврокубке. Также на его счету 17 ассистов.
22-летний форвард сделал 42 результативных действия в 42 играх ЛЧ.
- «ПСЖ» – 33 матча, 19 голов и 17 ассистов.
- «Монако» – 9 матчей, 6 голов.
Мбаппе – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов с 25 голами
Мбаппе установил рекорд по числу голов в ворота испанской команды в одном сезоне ЛЧ
Источник: Transfermarkt