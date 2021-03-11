У Мбаппе 42 голевых действия в 42 играх ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

Этот гол стал для француза 25-м в главном еврокубке. Также на его счету 17 ассистов.

22-летний форвард сделал 42 результативных действия в 42 играх ЛЧ.

«ПСЖ» – 33 матча, 19 голов и 17 ассистов.

«Монако» – 9 матчей, 6 голов.

Мбаппе – самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов с 25 голами

Мбаппе установил рекорд по числу голов в ворота испанской команды в одном сезоне ЛЧ