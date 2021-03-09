«Спартак» – Романцеву: «Ждем на стадионе»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на выписку из больницы бывшего главного тренера команды Олега Романцева.

«Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждeм на стадионе», – говорится в публикации клуба в твиттере.

67-летнего Романцева неделю назад госпитализировали с инфарктом.

Ему сделали операцию на сердце.

Сегодня тренера выписали из больницы.

Романцев: «После поражения «Спартака» я загремел в больницу с инфарктом, а после эффектной победы меня выпустили»