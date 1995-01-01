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    «Спартак» – Романцеву: «Ждем на стадионе»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на выписку из больницы бывшего главного тренера команды Олега Романцева.

    «Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждeм на стадионе», – говорится в публикации клуба в твиттере.

    Романцев: «После поражения «Спартака» я загремел в больницу с инфарктом, а после эффектной победы меня выпустили»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3545

      ziborock 1 час назад

      О.И. лучший российский тренер!!!

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