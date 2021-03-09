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    Романцев: «После поражения «Спартака» я загремел в больницу с инфарктом, а после эффектной победы меня выпустили»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев связал изменения в состоянии своего здоровья с результатами московской команды.

    «Огромное спасибо болельщикам «Спартака» за баннер со словами поддержки, возможно, это тоже мне помогло. К сожалению, я его не видел, как и игру с «Краснодаром» – у нас тут один телевизор на всю палату был, переключали постоянно.

    Видите, после их поражения я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня сразу выпустили – это факт», – сказал Романцев.

    • 28 февраля «Спартак» проиграл «Рубину» (0:2).
    • 7 марта москвичи разгромили «Краснодар» (6:1).
    • О госпитализации Романцева стало известно 2 марта, выписали его 9 марта.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      RusikLand 17 минут назад

      Интересно, сколько соседей по палате было у Романцева? И кто эти люди, если не дали ему посмотреть этот футбол...

      0
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      Рейтинг: +17613

      slavutiq70 40 минут назад

      Как я писал победа будет хорошим лекарством для Романцева,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3545

      ziborock 1 час назад

      После таких слов остается пожелать Иванычу 500 лет (как минимум!) жизни!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +50

      9зверь9 2 часа назад

      Здоровья!

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