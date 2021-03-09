Романцев: «После поражения «Спартака» я загремел в больницу с инфарктом, а после эффектной победы меня выпустили»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев связал изменения в состоянии своего здоровья с результатами московской команды.
«Огромное спасибо болельщикам «Спартака» за баннер со словами поддержки, возможно, это тоже мне помогло. К сожалению, я его не видел, как и игру с «Краснодаром» – у нас тут один телевизор на всю палату был, переключали постоянно.
Видите, после их поражения я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня сразу выпустили – это факт», – сказал Романцев.
- 28 февраля «Спартак» проиграл «Рубину» (0:2).
- 7 марта москвичи разгромили «Краснодар» (6:1).
- О госпитализации Романцева стало известно 2 марта, выписали его 9 марта.
Источник: Sport24