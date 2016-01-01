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    «Все идет к завершению карьеры»: Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков решил покинуть клуб.

    Как сообщает Metaratings, 40-летний футболист уже попрощался с командой. Его уход связан с переживаниями из-за ошибок игроков обороны, которые приводят к пропущенным голам.

    «Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, всe идет к завершению карьеры», – сказал Рыжиков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20319

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Рыжиков и Тамбов уходят в историю.

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      Рейтинг: +6

      dazo39 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -3
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      Рейтинг: +1680

      FRZZ 2 часа назад

      Правильно, нужно уходить достойно, красиво, и самое главное во время.

      0
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      Рейтинг: +5883

      серега кашин 2 часа назад

      крысы всегда бегут первыми, мог бы сезон доиграть

      1
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      Рейтинг: +2056

      Mister_Tomsk > серега кашин 31 минуту назад

      вот тебе вроде 35 лет, а ума, как у бората.

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