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  • «Все идет к завершению карьеры»: Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

«Все идет к завершению карьеры»: Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

9 марта 2021, 16:47
12

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков решил покинуть клуб.

Как сообщает Metaratings, 40-летний футболист уже попрощался с командой. Его уход связан с переживаниями из-за ошибок игроков обороны, которые приводят к пропущенным голам.

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, всe идет к завершению карьеры», – сказал Рыжиков.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Тамбов Рыжиков Сергей
Комментарии (12)
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серега кашин
1615298916
крысы всегда бегут первыми, мог бы сезон доиграть
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dazo39
1615300896
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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DOCTOR PENALTY
1615303264
Рыжиков и Тамбов уходят в историю.
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derrik2000
1615307265
А мог в своё время перейти в Спартак и завершить карьеру, ну, если не триумфально, то достойно, по крайней мере: прощальный матч на Открытии-Арене, море цветов и тёплых слов и прочее... И сам писал тогда, что сын заканчивает школу и хотелось, чтобы он продолжил обучение в одном из столичных вузов. Тогда практически все болельщики КБ уже руки потирали от предвкушения... Но что-то пошло не так.: и Рубин ему контракт не меньший. чем предлагал Спартак предложил, и, видимо, какие-то ещё "подводные камни" были... Как бы то ни было переход в Спартак Рыжикова не состоялся. Теперь уход из разобранного и практически уничтоженного Тамбова. Не таким, видимо, в мечтах несколько лет назад Сергей планировал своё завершение игроцкой карьеры. Ох, не таким... бесславным...
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житель СПб
1615310180
Печальное завершение карьеры... Не всем удается вовремя почувствовать - где и когда уходить.
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Снег
1615313154
Хватит уже о Рыжикове! Бл...вратарь всех времен и народов. Ушел и ушёл. Больше не о чем написать,Бомбардир? Обратитесь ко мне - я подскажу.
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zigbert
1615377061
Что поделаешь, с переходом в Тамбов не угадал.
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Hektor 84
1615459007
Когда играл в Рубине был топ. Всегда удивляло его отсутствие в сборной и ставка на дырявого Акинфеева.
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