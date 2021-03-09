«Все идет к завершению карьеры»: Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков решил покинуть клуб.

Как сообщает Metaratings, 40-летний футболист уже попрощался с командой. Его уход связан с переживаниями из-за ошибок игроков обороны, которые приводят к пропущенным голам.

«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, всe идет к завершению карьеры», – сказал Рыжиков.