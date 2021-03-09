«Все идет к завершению карьеры»: Рыжиков объявил об уходе из «Тамбова»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков решил покинуть клуб.
Как сообщает Metaratings, 40-летний футболист уже попрощался с командой. Его уход связан с переживаниями из-за ошибок игроков обороны, которые приводят к пропущенным голам.
«Осталось утрясти формальности с клубом. А пока прекращаю свою трудовую деятельность. Решил, что пора и честь знать. Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, всe идет к завершению карьеры», – сказал Рыжиков.
- В текущем сезоне голкипер пропустил 35 мячей в 21 игре.
- До «Тамбова» Рыжиков выступал за «Крылья Советов», «Рубин», «Анжи», «Локомотив» и другие клубы.
Источник: Metaratings