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    Рианчо: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Времени достаточно, «Зенит» будет ошибаться»

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру московского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

    «Спартак» провeл отличную игру! Конечно, я не ожидал столь крупный счeт, но разгромить «Краснодар» дорого стоит. Самое главное, команда вернула уверенность и вновь почувствовала вкус победы.

    С такой игрой «Спартак» будет бороться за чемпионство. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество, но его нельзя назвать явным. «Спартак», стабильно набирая очки в следующих турах, может оказывать колоссальное давление на петербургскую команду. Времени достаточно, ведь сезон только-только возобновился.

    Для возможной победы в чемпионате красно-белым нужно победить как минимум семь раз в оставшихся турах. Думаю, «Зенит», как и другие команды, ещe будет ошибаться», – сказал Рианчо.

    • 6:1 с «Краснодаром» – самая крупная победа «Спартака» с 2015 года.
    • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
    • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7802

      NewLife 32 минуты назад

      В чем нельзя упрекнуть Рианчо, так это в отсутствии оптимизма. Похвально.

      0
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      Рейтинг: +508

      Fju-2 1 час назад

      Вчера для Спартака после дождя наконец-то выглянуло Солнце!)

      1
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      Рейтинг: +3405

      Кинстифа 1 час назад

      Ему помогут. как и в предыдущей игре...

      0
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      Рейтинг: +5405

      житель СПб 1 час назад

      Он забыл про 4 поражения подряд до этого. Скорее всего, ошибаться будут все. Победит тот, кто будет ошибаться меньше. А для этого надо иметь соответствующие стабильность и ответственность. Это в большей степени похоже на ЦСКА, чем на Спартак. Впрочем... Посмотрим!

      1
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      Рейтинг: +14066

      alarm 1 час назад

      мёртвый клуб обыграли - теперь визжат. позор-то какой)

      4
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      Рейтинг: +750

      Хейтер Аларм > alarm 1 час назад

      Визги утихнут на следующих выходных) ждем))

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