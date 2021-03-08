Рианчо: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Времени достаточно, «Зенит» будет ошибаться»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру московского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«Спартак» провeл отличную игру! Конечно, я не ожидал столь крупный счeт, но разгромить «Краснодар» дорого стоит. Самое главное, команда вернула уверенность и вновь почувствовала вкус победы.

С такой игрой «Спартак» будет бороться за чемпионство. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество, но его нельзя назвать явным. «Спартак», стабильно набирая очки в следующих турах, может оказывать колоссальное давление на петербургскую команду. Времени достаточно, ведь сезон только-только возобновился.

Для возможной победы в чемпионате красно-белым нужно победить как минимум семь раз в оставшихся турах. Думаю, «Зенит», как и другие команды, ещe будет ошибаться», – сказал Рианчо.