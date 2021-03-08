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  • Рианчо: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Времени достаточно, «Зенит» будет ошибаться»

Рианчо: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Времени достаточно, «Зенит» будет ошибаться»

8 марта 2021, 16:09
6

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру московского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

«Спартак» провeл отличную игру! Конечно, я не ожидал столь крупный счeт, но разгромить «Краснодар» дорого стоит. Самое главное, команда вернула уверенность и вновь почувствовала вкус победы.

С такой игрой «Спартак» будет бороться за чемпионство. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество, но его нельзя назвать явным. «Спартак», стабильно набирая очки в следующих турах, может оказывать колоссальное давление на петербургскую команду. Времени достаточно, ведь сезон только-только возобновился.

Для возможной победы в чемпионате красно-белым нужно победить как минимум семь раз в оставшихся турах. Думаю, «Зенит», как и другие команды, ещe будет ошибаться», – сказал Рианчо.

  • 6:1 с «Краснодаром» – самая крупная победа «Спартака» с 2015 года.
  • «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд.
  • Московский клуб вернулся на третье место в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Рианчо Рауль
Комментарии (6)
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житель СПб
1615209834
Он забыл про 4 поражения подряд до этого. Скорее всего, ошибаться будут все. Победит тот, кто будет ошибаться меньше. А для этого надо иметь соответствующие стабильность и ответственность. Это в большей степени похоже на ЦСКА, чем на Спартак. Впрочем... Посмотрим!
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Кинстифа
1615210094
Ему помогут. как и в предыдущей игре...
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Fju-2
1615210670
Вчера для Спартака после дождя наконец-то выглянуло Солнце!)
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NewLife
1615214369
В чем нельзя упрекнуть Рианчо, так это в отсутствии оптимизма. Похвально.
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Алекс636363
1615221717
если посмотреть, сколько ударов спартак позволил нанести краснодару, то перспективы не очень. любая мало-мальски приличная команда в европе таких спартаковцев вынесет с разгромом. другой вопрос, что краснодар быком никогда и не был, а сейчас воообще послушная податливая коровка
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