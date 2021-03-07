Куман – после победы над «Осасуной»: «Выигрывать молодежью еще приятнее»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после матча 26-го тур Примеры против «Осасуны» (2:0). Ассистентский дубль сделал форвард Лионель Месси.
«Мы показали не лучшую игру, но выглядели здорово и заслуженно победили. Надеюсь, продолжим в том же духе. Мы устали, забили красивые голы.
Очень важно, чего мы добились в последних 14-15 матчах. Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона.
Мы гордимся, что даем играть молодым футболистам. Они заслуживают шансы. Их ждет большое будущее. Побеждать молодежью еще приятнее», – сказал Куман.
- «Барселона» не проигрывает в Примере 16 матчей подряд.
- «Барселона» занимает 2-е место, отставая от лидера «Атлетико» на 2 очка.
- Следующий соперник «Барселоны» по Примере – «Уэска» (15 марта).
Месси – лучший игрок «Барселоны» в матче с «Осасуной» по четырем показателям
Источник: Marca