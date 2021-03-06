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    Куман – после победы над «Осасуной»: «Выигрывать молодежью еще приятнее»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после матча 26-го тур Примеры против «Осасуны» (2:0). Ассистентский дубль сделал форвард Лионель Месси.

    «Мы показали не лучшую игру, но выглядели здорово и заслуженно победили. Надеюсь, продолжим в том же духе. Мы устали, забили красивые голы.

    Очень важно, чего мы добились в последних 14-15 матчах. Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона.

    Мы гордимся, что даем играть молодым футболистам. Они заслуживают шансы. Их ждет большое будущее. Побеждать молодежью еще приятнее», – сказал Куман.

    • «Барселона» не проигрывает в Примере 16 матчей подряд.
    • «Барселона» занимает 2-е место, отставая от лидера «Атлетико» на 2 очка.
    • Следующий соперник «Барселоны» по Примере – «Уэска» (15 марта).

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    Источник: Marca

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