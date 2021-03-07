Месси – лучший игрок «Барселоны» в матче с «Осасуной» по четырем показателям

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал две результативные передачи в матче 26-го тура Примеры против «Осасуны» (2:0). Всего аргентинец создал шесть голевых моментов – лучший показатель в команде.
Кроме того, Месси в матче стал лучшим по количеству ударов (пять) и по обводкам (пять).
- «Барселона» не проигрывает в Примере 16 матчей подряд.
- «Барселона» занимает 2-е место, отставая от лидера «Атлетико» на 2 очка.
- Следующий соперник «Барселоны» по Примере – «Уэска» (15 марта).
Источник: Бомбардир.ру