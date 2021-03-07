Месси – лучший игрок «Барселоны» в матче с «Осасуной» по четырем показателям

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал две результативные передачи в матче 26-го тура Примеры против «Осасуны» (2:0). Всего аргентинец создал шесть голевых моментов – лучший показатель в команде.

Кроме того, Месси в матче стал лучшим по количеству ударов (пять) и по обводкам (пять).