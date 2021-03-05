Рамос – самый результативный защитник Европы в XXI веке. Игнашевич – в топ-10

Французское издание Football составило рейтинг самых результативных защитников в европейских чемпионатах в XXI веке.

Рейтинг возглавил капитан «Реала» Серхио Рамос – он забил 126 голов. Вторым стал бывший футболист «Зальцбурга» и сборной Австрии Рене Ауфхаузер (79). Тройку замкнул экс-игрок «Баварии» Даниэль ван Бюйтен (72).

Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич расположился на восьмом месте с 64 голами.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Серхио Рамос («Реал») – 126 голов;

2. Рене Ауфхаузер (Австрия) – 79 голов;

3. Даниэль ван Бюйтен (Нидерланды) – 72 гола;

4. Джон Терри (Англия) – 72 гола;

5. Бранислав Иванович («Вест Бромвич») – 66 голов;

6. Налдо (Бразилия) – 65 голов;

7. Йон-Арне Риисе (Норвегия) – 64 голов;

8. Сергей Игнашевич (Россия) – 64 гола;

9. Александр Коларов («Интер») – 62 гола;

10. Виллем Янссен («Утрехт») – 59 голов.