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    Рамос – самый результативный защитник Европы в XXI веке. Игнашевич – в топ-10

    Французское издание Football составило рейтинг самых результативных защитников в европейских чемпионатах в XXI веке.

    Рейтинг возглавил капитан «Реала» Серхио Рамос – он забил 126 голов. Вторым стал бывший футболист «Зальцбурга» и сборной Австрии Рене Ауфхаузер (79). Тройку замкнул экс-игрок «Баварии» Даниэль ван Бюйтен (72).

    Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич расположился на восьмом месте с 64 голами.

    Полностью топ-10 выглядит так:

    1. Серхио Рамос («Реал») – 126 голов;

    2. Рене Ауфхаузер (Австрия) – 79 голов;

    3. Даниэль ван Бюйтен (Нидерланды) – 72 гола;

    4. Джон Терри (Англия) – 72 гола;

    5. Бранислав Иванович («Вест Бромвич») – 66 голов;

    6. Налдо (Бразилия) – 65 голов;

    7. Йон-Арне Риисе (Норвегия) – 64 голов;

    8. Сергей Игнашевич (Россия) – 64 гола;

    9. Александр Коларов («Интер») – 62 гола;

    10. Виллем Янссен («Утрехт») – 59 голов.

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    Источник: Football.fr

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11367

      Cules2013 2 часа назад

      А если за всю историю?

      0
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      Рейтинг: +966

      Dr.Metal 2 часа назад

      Дело в том, что Рамос всю жизнь пенальти бил. Хотя и с игры много положил на угловых

      1
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      ...
      Рейтинг: +1452

      фанат джигурды > Dr.Metal 18 минут назад

      Игнашевич тоже пенальти часто бил ещё даже будучи в Локомотиве.

      0
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      Рейтинг: +27557

      zra78 5 часов назад

      Защитник Рамос, больше забил чем наши напы.....

      2
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      Рейтинг: -734

      СуперПАВ9 > zra78 1 час назад

      Да не *****

      0
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      Рейтинг: +6840

      KPCCSPB 5 часов назад

      И самый крысиный ещё

      0
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      Рейтинг: -734

      СуперПАВ9 > KPCCSPB 1 час назад

      Ага татуеровки эти красивые *****

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      Рейтинг: +2320

      Fusballer 5 часов назад

      Дзюба всё-равно круче!

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      Рейтинг: +5880

      серега кашин 6 часов назад

      ну рамоса точно никогда не обойти

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      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Серхио результативный не только по голам, Салаха вон красиво завалил...

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