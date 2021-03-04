Чемпионская маска Промеса передана в зал славы «Спартака»

Маска, в которой полузащитник Квинси Промес праздновал гол «Тереку» в чемпионском сезоне-2016/17, появилась в зале славы «Спартака».

«Матч с «Тереком» был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось.

Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей «Спартака» пополнится новыми экспонатами», – рассказал голландец, посетивший церемонию передачи маски в музей.

Чемпионство в сезоне-2016/17 – последнее для «Спартака» на сегодняшний день.

Промес вернулся в клуб в феврале этого года.