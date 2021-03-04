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    Чемпионская маска Промеса передана в зал славы «Спартака»

    Маска, в которой полузащитник Квинси Промес праздновал гол «Тереку» в чемпионском сезоне-2016/17, появилась в зале славы «Спартака».

    «Матч с «Тереком» был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось.

    Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей «Спартака» пополнится новыми экспонатами», – рассказал голландец, посетивший церемонию передачи маски в музей.

    • Чемпионство в сезоне-2016/17 – последнее для «Спартака» на сегодняшний день.
    • Промес вернулся в клуб в феврале этого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    04.03.2021 20:59
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +21

      razoryy 2 часа назад

      Так ещё и его нож нужно выложить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      mutabor0992 7 часов назад

      Зачем превращать футбол в шапито?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6882

      knikos 8 часов назад

      А использованные презики он в музей не захотел отдавать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +902

      Микояновский мясокомбинат 9 часов назад

      Между анализами и кубком соли
      Весьма достойно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14004

      alarm 9 часов назад

      накладной пятачок, а не маска!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23129

      пьяныйхоровод 9 часов назад

      А то , бывало встретят у квартиры
      Набросятся и рвут на сувениры
      Последние штаны и пиджаки .
      ....
      С него стащили свитер , отгрызли вмиг часы
      И растащили плиты со взлётной полосы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1672

      Алехсбургер. 9 часов назад

      Ай да ,Промес.
      ай да. сук.н...сын..
      Вы там обалдели все.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7466

      Puddle 9 часов назад

      Зал славы Спартака? Это где? В парилке? Гы-гы-гы

      7
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