Ковач – о матче со «Страсбуром»: «Головин сыграл неудачно? Таков закон спорта»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в матче 28-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (0:1).

«Головин и Фолланд сыграли неудачно? Таков закон спорта. Не думаю, что они испытывали проблемы с физикой.

Я пытался внести изменения, чтобы выправить ситуацию. Сделал пять замен, но это не помогло. С этим нужно смириться. Сказал футболистам, чтобы не опускали голову», – цитирует Ковача пресс-служба «Монако».