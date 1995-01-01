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    Ковач – о матче со «Страсбуром»: «Головин сыграл неудачно? Таков закон спорта»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в матче 28-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (0:1).

    «Головин и Фолланд сыграли неудачно? Таков закон спорта. Не думаю, что они испытывали проблемы с физикой.

    Я пытался внести изменения, чтобы выправить ситуацию. Сделал пять замен, но это не помогло. С этим нужно смириться. Сказал футболистам, чтобы не опускали голову», – цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

    • «Монако» проиграл впервые с 16 декабря – серия без поражений составляла 13 игр.
    • Монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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