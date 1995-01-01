Прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Монако» Головина

Головин , Головин ...Да вся команда не играла . Все игроки , без исключения , разве что вратарь суетился . Сколько раз чуть не привезла себе голы защита ? Центр поля , по сравнению с другими матчами , ноль полный . О нападении и говорить нечего . Обыкновенный командный спад . Бывает .
В матче 28-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Страсбуру» со счетом 0:1.
Команда Нико Ковача проиграла впервые с 16 декабря – серия без поражений составляла 13 игр во всех турнирах (11 побед и две ничьи).
- За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
- В 2021 году хавбек забил четыре гола и сделал пять ассистов в 11 матчах.
- Монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.