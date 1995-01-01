Прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Монако» Головина

В матче 28-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Страсбуру» со счетом 0:1.

Команда Нико Ковача проиграла впервые с 16 декабря – серия без поражений составляла 13 игр во всех турнирах (11 побед и две ничьи).