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    Прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Монако» Головина

    В матче 28-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях уступил «Страсбуру» со счетом 0:1.

    Команда Нико Ковача проиграла впервые с 16 декабря – серия без поражений составляла 13 игр во всех турнирах (11 побед и две ничьи).

    • За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
    • В 2021 году хавбек забил четыре гола и сделал пять ассистов в 11 матчах.
    • Монегаски занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6878

      knikos 1 час назад

      Головин , Головин ...Да вся команда не играла . Все игроки , без исключения , разве что вратарь суетился . Сколько раз чуть не привезла себе голы защита ? Центр поля , по сравнению с другими матчами , ноль полный . О нападении и говорить нечего . Обыкновенный командный спад . Бывает .

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      Рейтинг: +19305

      bset 3 часа назад

      Монако не меняется) Обыграть ПСЖ, а потом проиграть команде, борющейся за выживание. За ЛЧ такими темпами не поборешься, а зацепиться за ЛЕ можно (или за ЛК, если у них только победитель кубка в ЛЕ попадает).

      1
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      Рейтинг: +45624

      portero 4 часа назад

      Совсем обидно проиграли...

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