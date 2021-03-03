Главные новости дня. Умер комментатор Розанов, определились пары 1/4 финала Кубка России

«СЭ»: РФС запретил судьям до и после матчей употреблять алкоголь в публичных местах.
«Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов.
Умер комментатор Розанов. Ему было 59 лет.
Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове.
Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем».
КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры.
«РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей.
Жеребьевка Кубка России. «Сочи» сыграет с «Локомотивом», «Арсенал» примет ЦСКА.
Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг».
«Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене.
Юрий Розанов вдохновил меня на профессию, научил шире видеть футбол и читать больше классики