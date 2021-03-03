Главные новости дня. Умер комментатор Розанов, определились пары 1/4 финала Кубка России

«СЭ»: РФС запретил судьям до и после матчей употреблять алкоголь в публичных местах.

«Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов.

Умер комментатор Розанов. Ему было 59 лет.

Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове.

Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем».

КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры.

«РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей.

Жеребьевка Кубка России. «Сочи» сыграет с «Локомотивом», «Арсенал» примет ЦСКА.

Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг».

«Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене.

Юрий Розанов вдохновил меня на профессию, научил шире видеть футбол и читать больше классики