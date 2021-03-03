«Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов

«Рубин» готов отпустить полузащитника Хвичу Кварацхелию.
Как пишет «Спорт-Экспресс», казанцы хотят получить от продажи грузинского футболиста не менее 15 миллионов евро. При этом клуб планирует включить в сделку обязательное условие по проценту с будущей продажи Кварацхелии.
Игроком интересуются в Серии А. В прошлом году «Рубин» отклонил предложение «Краснодара» в размере 10 миллионов.
- В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.
- Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»