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    «Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов

    «Рубин» готов отпустить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», казанцы хотят получить от продажи грузинского футболиста не менее 15 миллионов евро. При этом клуб планирует включить в сделку обязательное условие по проценту с будущей продажи Кварацхелии.

    Игроком интересуются в Серии А. В прошлом году «Рубин» отклонил предложение «Краснодара» в размере 10 миллионов.

    • В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.
    • Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии36
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      Рейтинг: +3341

      rash1959 3 часа назад

      Летом перейдёт в синит за 50 тысяч деревянных... Другого пути за озвученные рубинцами 15 лямов просто нет.

      0
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      Рейтинг: -1201

      литлбой77 4 часа назад

      По игре и его натуре только в СПАРТАК!в зенит только алармы и пуделя с дзюпами!гы гы гы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7320

      Puddle > литлбой77 3 часа назад

      Я тебе опять рыло ссаками облил, визгарь пернатый! Гы-гы-гы!

      3
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      Рейтинг: +2768

      neim 4 часа назад

      Хвича украсил бы любую команду в РПЛ, даже Динамо ))). Не зря Сёмин плакал, когда он в Рубин уходил.

      0
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      Рейтинг: +1557

      ySS 4 часа назад

      Теоретически Краснодар, с большой натяжкой Локомотив , практически газпром
      Гинер мало заработал в этом сезоне, Федун вообще ничего

      0
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      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 > ySS 4 часа назад

      С Лукойла речкой течет, можно подумать Федун из собственного
      кармана деньги берет.

      2
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      Рейтинг: +9979

      paracetamol 4 часа назад

      2 гола и 3 ассиста в 17 матчах РПЛ и за 15 евролямов? Ну этот только тупым макаронникам можно всучить!

      -1
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      Рейтинг: +1292

      elessar arnor > paracetamol 2 часа назад

      траоре из вулвз 0 рез.действий и стоит и много

      1
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      Рейтинг: +8435

      Hektor 84 6 часов назад

      2 гола и 3 передачи в 17 матчах за 15 лямов! Не дороговато? Итальянские клубы столько не дадут. Они сейчас еще на кокошу насмотрятся пришедшего из рпл. И 5 за хвичу не дадут.

      2
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      Рейтинг: +4235

      Виталий Орехов 6 часов назад

      Игрок хороший, но, к сожалению, для Ростова его цена заоблачна.

      0
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      Рейтинг: +19506

      silver29 7 часов назад

      Спору нет приобретение нужное, но цена вопроса не адекватная ((( Купить за 15 можно только в паре со Слуцким )))

      2
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      Рейтинг: +2768

      neim > silver29 4 часа назад

      Или продав лавочника Бакаева за "адекватные" 7 и купить Слуцкого и Хвичу за 15 ))).

      0
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      Рейтинг: +246

      Жорик секс обжорик 8 часов назад

      Все всегда знали что Рубин это донарский клуб Зенита. Ща зенит подсуетится, продадут дриуси который рвется уехать оттуда куда нибуть лишь бы не в РФ и купят хвичу за столь завышенные бабки...

      0
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      Рейтинг: +9979

      paracetamol > Жорик секс обжорик 1 час назад

      Не смеши народ. Сейчас каждое место легионера в Зените золотое. А этот медный пока, а медь 15 лямов не стоит!

      0
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      Рейтинг: +83360

      zigbert 8 часов назад

      Интерес со стороны многих клубов к нему будет. Игрок перспективный. Особенно если и дальше будет играть на таком уровне.

      3
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      Рейтинг: +19506

      silver29 > zigbert 7 часов назад

      Очень бы его хотел видеть в Спартаке, Соболев-Промес-Хвича это была бы гремучая атакующая смесь.

      2
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      Рейтинг: +83360

      zigbert > silver29 6 часов назад

      Такие мысли тоже появлялись. В Спартаке сейчас не хватает таких креативных игроков.

      2
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      Рейтинг: +7697

      NewLife > zigbert 5 часов назад

      У него паспорт неправильный для российского клуба за такие деньги.

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      Рейтинг: +83360

      zigbert > NewLife 5 часов назад

      Да даже таких денег не жалко если оправдает надежду. Правда кого то из иностранцев пришлось бы продавать.

      1
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      Рейтинг: +17483

      slavutiq70 > silver29 5 часов назад

      Только что то Соболев последнее время перестаёт нравится,совсем Александр на ногах перестал держаться,,,может временное явление????

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      Рейтинг: +2768

      neim > slavutiq70 4 часа назад

      Почему временное, оно другим в Спартаке и не было. В крыльях ещё играл пол сезона, когда голы забивал, а потом сдулся. Его таким сдутым в Спартак и купили.

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      Рейтинг: +19506

      silver29 > slavutiq70 4 часа назад

      Есть такое ((( но это лечится разговором по-душам,суммами контракта, фарм клубом, последним китайским предупреждением......

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      Рейтинг: +9979

      paracetamol > slavutiq70 1 час назад

      Угробили парня свини!

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