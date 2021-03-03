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«Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов

3 марта 2021, 09:20
26

«Рубин» готов отпустить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Как пишет «Спорт-Экспресс», казанцы хотят получить от продажи грузинского футболиста не менее 15 миллионов евро. При этом клуб планирует включить в сделку обязательное условие по проценту с будущей продажи Кварацхелии.

Игроком интересуются в Серии А. В прошлом году «Рубин» отклонил предложение «Краснодара» в размере 10 миллионов.

  • В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.
  • Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (26)
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isakkobelini
1614754804
уххх Рубин красавчики что подписали его .Пусть локомотив кусает локти, спасибо Мещерякову, и этому Кикнадзе
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GammiD
1614756148
да не за 15-ку не отдадут. сочиняют.
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Боцман59rus
1614756450
А что без него Рубин будет делать на поле, шары катать на своей половине?
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zigbert
1614760252
Интерес со стороны многих клубов к нему будет. Игрок перспективный. Особенно если и дальше будет играть на таком уровне.
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Жорик кекс обжорик
1614760381
Все всегда знали что Рубин это донарский клуб Зенита. Ща зенит подсуетится, продадут дриуси который рвется уехать оттуда куда нибуть лишь бы не в РФ и купят хвичу за столь завышенные бабки...
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Hektor 84
1614766068
2 гола и 3 передачи в 17 матчах за 15 лямов! Не дороговато? Итальянские клубы столько не дадут. Они сейчас еще на кокошу насмотрятся пришедшего из рпл. И 5 за хвичу не дадут.
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paracetamol
1614772712
2 гола и 3 ассиста в 17 матчах РПЛ и за 15 евролямов? Ну этот только тупым макаронникам можно всучить!
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ySS
1614772821
Теоретически Краснодар, с большой натяжкой Локомотив , практически газпром Гинер мало заработал в этом сезоне, Федун вообще ничего
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rash1959
1614779214
Летом перейдёт в синит за 50 тысяч деревянных... Другого пути за озвученные рубинцами 15 лямов просто нет.
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Рубинище
1614790876
бред сивой кобылы, Рубину 18 давали, и он всё ещё с нами, так с какого перепугу 15 нарисовали. там четвертак минимум.
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