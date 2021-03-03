«СЭ»: РФС запретил судьям до и после матчей употреблять алкоголь в публичных местах

РФС отреагировал на инциденты прошлого года, когда формат досуга арбитров перед матчами стал известен публике. Судейский комитет выпустил ряд рекомендаций касательно поведения бригад рефери. Они выглядят так.

1. Судьи должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей.

2. Судьи должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Судьи должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных посторонних лиц.

4. Судьям запрещается совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

5. Судьям запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.