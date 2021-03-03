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    «СЭ»: РФС запретил судьям до и после матчей употреблять алкоголь в публичных местах

    РФС отреагировал на инциденты прошлого года, когда формат досуга арбитров перед матчами стал известен публике. Судейский комитет выпустил ряд рекомендаций касательно поведения бригад рефери. Они выглядят так.

    1. Судьи должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей.

    2. Судьи должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

    3. Судьи должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных посторонних лиц.

    4. Судьям запрещается совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

    5. Судьям запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2021 21:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4445

      Давид59 15 часов назад

      Детский сад, ей богу. Сразу вспомнил "безалкогольные свадьбы"

      0
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      Рейтинг: +19305

      bset 16 часов назад

      Думал я как-то попробовать на судью выучиться в качестве хобби, чтобы хоть как-то к самому футболу приблизиться. Видимо хорошо, что не стал. С такими условиями пусть само руководство РФС по полю бегает и пытается судить.

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      Рейтинг: +42777

      MaxRnD 17 часов назад

      Как же они теперь без бухашки судить-то будут ?!

      3
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      Рейтинг: +3731

      maygli 17 часов назад

      "...И прально! А то, панимаеш, распустились совсем. Пьют, панимаеш, с командой победителя. Празднуют, панимаш, победу. Совести у них нет,панимаеш..."

      0
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      Рейтинг: +841

      Радио1000шумеров 17 часов назад

      А соли, травы и прочие барбитураты? Судьям перед матчем надо проводит полный медосмотр, как водилам перед рейсом. А после игры пусть хоть головой об забор ушибаются, это уже не важно...

      3
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      Рейтинг: +2283

      FENIX-SL 17 часов назад

      ну все
      профессия стала еще менее востребованной в россии

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      Рейтинг: +7372

      Puddle 17 часов назад

      А дома перед матчем накидаться можно! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +3731

      maygli > Puddle 17 часов назад

      Главное, чтоб никто не видел. )))

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      Рейтинг: +9261

      BRO_football 18 часов назад

      Наконец-то нашли причину частых судейских ошибок! Теперь когда судьям бухать запретят, эффективность судейства пойдёт вверх.

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      Рейтинг: +2283

      FENIX-SL > BRO_football 17 часов назад

      при этом будучи людьми не самыми богатыми..они будут продолжать охотно брать кэш

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