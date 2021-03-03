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  • Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем»

Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем»

3 марта 2021, 14:37
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти комментатора Юрия Розанова.

«Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Это комментатор, на котором мы выросли – на футбольных, хоккейных трансляциях. Бывало такое, что ты смотришь тот или иной матч только из-за того, что Юрий Альбертович Розанов его комментирует.

Я думаю, для многих он был наставником. Для многих детство прошло под его комментарий, под его всплеск эмоций, озорной голос.

Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, в основном общались через Семена Зигаева (комментатор «Матч ТВ» – прим. «Бомбардира»), но мы всегда друг другу передавали приветы, тепло друг к другу относились. Для меня это было очень дорого, так как я очень уважал его.

К сожалению, вживую нам не удалось увидеться и пообщаться. Наверное, я стеснялся. В любом случае, этот человек заслуживает только добрых, лестных слов. Он настоящий боец, я знаю, как он героически боролся с болезнью.

К сожалению, так все произошло. Царствие ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина, и многое дали спорту – думаю, многие комментаторы появились благодаря вам. Тяжелый день», – сказал Дзюба.

  • У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.
  • В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.

ЦСКА – о Розанове: «Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА»

Источник: телеграм-канал Семена Зигаева
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1614773500
Да , дрочеблуд не зря пиар агентам башляет, на каждом углу напоминают о существовании этого недоразумения
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Вомбат
1614775812
Да, Розанов -- последний из когорты Профессионалов, воспитанных советской школой спортивной журналистики. Я не совок и никогда им не был, но это не мешает мне помнить и ценить многочисленные достоинства СССР, утраченные постсоветской Россией.
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karolinatymu
1614786778
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Вальдемар IV
1614808856
сейчас будут всякие дрочеры ради лойсов писать, что лично с ним лежали
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