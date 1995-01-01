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    Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти комментатора Юрия Розанова.

    «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Это комментатор, на котором мы выросли – на футбольных, хоккейных трансляциях. Бывало такое, что ты смотришь тот или иной матч только из-за того, что Юрий Альбертович Розанов его комментирует.

    Я думаю, для многих он был наставником. Для многих детство прошло под его комментарий, под его всплеск эмоций, озорной голос.

    Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, в основном общались через Семена Зигаева (комментатор «Матч ТВ» – прим. «Бомбардира»), но мы всегда друг другу передавали приветы, тепло друг к другу относились. Для меня это было очень дорого, так как я очень уважал его.

    К сожалению, вживую нам не удалось увидеться и пообщаться. Наверное, я стеснялся. В любом случае, этот человек заслуживает только добрых, лестных слов. Он настоящий боец, я знаю, как он героически боролся с болезнью.

    К сожалению, так все произошло. Царствие ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина, и многое дали спорту – думаю, многие комментаторы появились благодаря вам. Тяжелый день», – сказал Дзюба.

    • У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.
    • В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.

    ЦСКА – о Розанове: «Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Семена Зигаева

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9

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      Рейтинг: +7543

      Вомбат 4 часа назад

      Да, Розанов -- последний из когорты Профессионалов, воспитанных советской школой спортивной журналистики. Я не совок и никогда им не был, но это не мешает мне помнить и ценить многочисленные достоинства СССР, утраченные постсоветской Россией.

      0
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus 4 часа назад

      Да , дрочеблуд не зря пиар агентам башляет, на каждом углу напоминают о существовании этого недоразумения

      4
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      ...
      Рейтинг: +13877

      alarm > Боцман59rus 3 часа назад

      мог бы просто пройти мимо этой новости, а не хрюкать почём зря.

      -1
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      Рейтинг: +619

      xakep01 > alarm 3 часа назад

      90% здесь сидящих спартаковцев, умом не сильно блещут

      5
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus > alarm 2 часа назад

      А сам чего не прошел - любитель советы раздавать?

      4
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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus > xakep01 1 час назад

      Правильно пишется "умом не блещут"
      Слово "сильно" в этом словосочетании не уместно и противоречит правилам Русского языка.
      Но его можно использовать, например, в таком предложении: Как СИЛЬНО ты задрот, нелюбил в школе уроки правописания

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      Рейтинг: +13877

      alarm > Боцман59rus 38 минут назад

      ого, учитель тут нашёлся, который (за примером далеко ходить не надо) написал коммент про зарубежную коменду в 18:16. сам отыщешь ошибку — или тебе подсказать?
      пс: и не надо хрюкать, что я с заглавных букв не пишу. так надо.

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