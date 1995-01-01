Дзюба – о Розанове: «Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Мы вас не забудем»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти комментатора Юрия Розанова.
«Юрий Альбертович – это эпоха, которая ушла вместе с ним. Это комментатор, на котором мы выросли – на футбольных, хоккейных трансляциях. Бывало такое, что ты смотришь тот или иной матч только из-за того, что Юрий Альбертович Розанов его комментирует.
Я думаю, для многих он был наставником. Для многих детство прошло под его комментарий, под его всплеск эмоций, озорной голос.
Я был заочно знаком с Юрием Альбертовичем, в основном общались через Семена Зигаева (комментатор «Матч ТВ» – прим. «Бомбардира»), но мы всегда друг другу передавали приветы, тепло друг к другу относились. Для меня это было очень дорого, так как я очень уважал его.
К сожалению, вживую нам не удалось увидеться и пообщаться. Наверное, я стеснялся. В любом случае, этот человек заслуживает только добрых, лестных слов. Он настоящий боец, я знаю, как он героически боролся с болезнью.
К сожалению, так все произошло. Царствие ему небесное. Юрий Альбертович, мы вас не забудем. Вы действительно величина, и многое дали спорту – думаю, многие комментаторы появились благодаря вам. Тяжелый день», – сказал Дзюба.
- У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.
- В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.
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