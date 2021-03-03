ЦСКА – о Розанове: «Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА»

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова в возрасте 59 лет.

«Сегодня не стало блестящего комментатора Юрия Розанова. Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА, наш большой друг.

Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича», – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Розанов – обладатель премии ТЭФИ.

В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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