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    ЦСКА – о Розанове: «Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА»

    ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова в возрасте 59 лет.

    «Сегодня не стало блестящего комментатора Юрия Розанова. Выдающийся профессионал, с юных лет болевший за ЦСКА, наш большой друг.

    Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича», – написала пресс-служба ЦСКА в твиттере.

    • Розанов – обладатель премии ТЭФИ.
    • В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

    Федун – о Розанове: «Это был один из лучших комментаторов»

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      Mityai90 5 часов назад

      Огромная потеря для всего комментаторского цеха! Покойся с миром Юрий Альбертович(

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