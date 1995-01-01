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    Федун – о Розанове: «Это был один из лучших комментаторов»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о смерти комментатора Юрия Розанова.

    «Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи «Спартака». В сердцах наших болельщиках память о нем останется», – сказал Федун.

    • Розанов – обладатель премии ТЭФИ.
    • В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

    Комментатор Розанов – о борьбе с онкологией: «Либо помру, либо буду работать»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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