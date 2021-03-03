Федун – о Розанове: «Это был один из лучших комментаторов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о смерти комментатора Юрия Розанова.
«Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи «Спартака». В сердцах наших болельщиках память о нем останется», – сказал Федун.
- Розанов – обладатель премии ТЭФИ.
- В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.
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Источник: «Спорт-Экспресс»