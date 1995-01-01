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    «В комментаторской супруга держала его за руку»: Генич рассказал, как Розанов комментировал матч Ирландия – Дания

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как его коллега Юрий Розанов работал на матче отборочного турнира Евро-2020 ИрландияДания (1:1).

    «Понятно, что, когда такая тяжелая болезнь, и ты регулярно проходишь курсы лечения, какая-то положительная подпитка нужна. Конечно, Юрию Альбертовичу хочется вернуться к работе.

    Последний раз он комментировал в мае 2019-го, и тогда многие отметили, что его интонация и голос изменились. Мы видели разные стадии Юрия Альбертовича, сейчас — самая боевая. Он вернулся и прокомментировал так, как может. Это был не просто разговор, а настоящий комментарий. Хороший, плохой — сейчас неважно.

    Моментами были паузы, когда я смотрел на него, насколько он готов продолжать и в каком темпе нужно вести репортаж. Последние минут 15-20 действительно дались непросто, но тут нужно отметить, что рядом с ним сидела его супруга Жанна.

    Она очень здорово ему помогала, держала за руку. Мне кажется, в психоэмоциональном плане ее присутствие для Юрия Альбертовича было очень важно. Он на нее смотрел — и у них на лицах появлялась улыбка. Они очень хорошо друг друга дополняли», – сказал Генич.

    • В январе 2019 года Розанов перенес инсульт.
    • В последний раз (до игры Ирландия – Дания) Розанов комментировал матч в мае 2019 года.
    • Тогда многие телезрители заметили сильные изменения в голосе и интонации комментатора.

    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +99

      johnny983 29 минут назад

      Для меня, Юрий Розанов и Василь Уткин (в хорошие годы) - лучшие комментаторы футбола в России.
      Мне кажется, и человек он хороший) Здоровья Альбертычу)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      G.P. 36 минут назад

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1185

      Fin035 39 минут назад

      Здоровья, остальное все приложится!

      1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 40 минут назад

      Розанову здоровья!Молодец, что борется. Коллегам респект, что поддерживают. А то ведь как бывает-заболел и не нужен никому.

      1
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      Рейтинг: +192

      Oldtrafford83 1 час назад

      Огромного здоровья Юрию,лучший комментатор на это канале!!!

      6
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      Рейтинг: +159

      nirita 1 час назад

      Здоровья Ю.А.Розанову. И хотелось бы побольше таких комментаторов.
      Развелось много горлопанов вроде Черданцева.

      6
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      Рейтинг: +207

      Medved2468 1 час назад

      Отличный комментатор и, как, по крайне мере видится со стороны - прекрасный человек! Хочется пожелать только здоровья и скорейшего возвращения к комментаторской работе!!

      5
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      Рейтинг: +3623

      Yev 1 час назад

      Здоровья и долгих лет в профессиии!

      2
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      Рейтинг: +6228

      mihail200606 1 час назад

      Держаться надо.. Терпеть

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