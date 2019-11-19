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  • «В комментаторской супруга держала его за руку»: Генич рассказал, как Розанов комментировал матч Ирландия – Дания

«В комментаторской супруга держала его за руку»: Генич рассказал, как Розанов комментировал матч Ирландия – Дания

19 ноября 2019, 20:00
15

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как его коллега Юрий Розанов работал на матче отборочного турнира Евро-2020 ИрландияДания (1:1).

«Понятно, что, когда такая тяжелая болезнь, и ты регулярно проходишь курсы лечения, какая-то положительная подпитка нужна. Конечно, Юрию Альбертовичу хочется вернуться к работе.

Последний раз он комментировал в мае 2019-го, и тогда многие отметили, что его интонация и голос изменились. Мы видели разные стадии Юрия Альбертовича, сейчас — самая боевая. Он вернулся и прокомментировал так, как может. Это был не просто разговор, а настоящий комментарий. Хороший, плохой — сейчас неважно.

Моментами были паузы, когда я смотрел на него, насколько он готов продолжать и в каком темпе нужно вести репортаж. Последние минут 15-20 действительно дались непросто, но тут нужно отметить, что рядом с ним сидела его супруга Жанна.

Она очень здорово ему помогала, держала за руку. Мне кажется, в психоэмоциональном плане ее присутствие для Юрия Альбертовича было очень важно. Он на нее смотрел — и у них на лицах появлялась улыбка. Они очень хорошо друг друга дополняли», – сказал Генич.

  • В январе 2019 года Розанов перенес инсульт.
  • В последний раз (до игры Ирландия – Дания) Розанов комментировал матч в мае 2019 года.
  • Тогда многие телезрители заметили сильные изменения в голосе и интонации комментатора.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Дания Ирландия Генич Константин
Комментарии (15)
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mihail200606
1574182736
Держаться надо.. Терпеть
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Yev
1574182967
Здоровья и долгих лет в профессиии!
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Medved2468
1574184041
Отличный комментатор и, как, по крайне мере видится со стороны - прекрасный человек! Хочется пожелать только здоровья и скорейшего возвращения к комментаторской работе!!
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nirita
1574185068
Здоровья Ю.А.Розанову. И хотелось бы побольше таких комментаторов. Развелось много горлопанов вроде Черданцева.
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Oldtrafford83
1574185104
Огромного здоровья Юрию,лучший комментатор на это канале!!!
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gambler35
1574186332
Розанову здоровья!Молодец, что борется. Коллегам респект, что поддерживают. А то ведь как бывает-заболел и не нужен никому.
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Fin035
1574186364
Здоровья, остальное все приложится!
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johnny983
1574186979
Для меня, Юрий Розанов и Василь Уткин (в хорошие годы) - лучшие комментаторы футбола в России. Мне кажется, и человек он хороший) Здоровья Альбертычу)
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DOCTOR PENALTY
1574192384
Здоровья Юрию Альбертовичу и всем вам тоже! """"""""
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SIRIUS 2002
1574193940
ГЛАВНОЕ НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ И ПОДДЕРЖКА ДРУЗЕЙ!!
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