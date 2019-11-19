«В комментаторской супруга держала его за руку»: Генич рассказал, как Розанов комментировал матч Ирландия – Дания

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как его коллега Юрий Розанов работал на матче отборочного турнира Евро-2020 Ирландия – Дания (1:1).

«Понятно, что, когда такая тяжелая болезнь, и ты регулярно проходишь курсы лечения, какая-то положительная подпитка нужна. Конечно, Юрию Альбертовичу хочется вернуться к работе.

Последний раз он комментировал в мае 2019-го, и тогда многие отметили, что его интонация и голос изменились. Мы видели разные стадии Юрия Альбертовича, сейчас — самая боевая. Он вернулся и прокомментировал так, как может. Это был не просто разговор, а настоящий комментарий. Хороший, плохой — сейчас неважно.

Моментами были паузы, когда я смотрел на него, насколько он готов продолжать и в каком темпе нужно вести репортаж. Последние минут 15-20 действительно дались непросто, но тут нужно отметить, что рядом с ним сидела его супруга Жанна.

Она очень здорово ему помогала, держала за руку. Мне кажется, в психоэмоциональном плане ее присутствие для Юрия Альбертовича было очень важно. Он на нее смотрел — и у них на лицах появлялась улыбка. Они очень хорошо друг друга дополняли», – сказал Генич.