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    Комментатор Розанов – о борьбе с онкологией: «Либо помру, либо буду работать»

    Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов рассказал о борьбе с онкологией.

    «Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!

    Сначала считал, что с моим диагнозом год – подарок Божий. Однако мало, хочется еще. И анализы улучшаются. Если так, может, впервые за 25 лет выпью на Новый год нормального шампанского, хоть оно и уступает безалкогольному. Я и в минувшем декабре хотел пригубить в знак того, что почти поправился. После лечения становилось лучше, лучше, лучше… Посчитал себя близким к выздоровлению. Но 26-го числа пришли результаты МРТ, доктор попросил срочно приехать. «У вас, – говорит, – десять новых образований». Делаю томографию: легкие куда ни шло, но добавился надпочечник, и все двинулось в голову.

    Дико благодарен докторам, не потерявшим присутствия духа: «Ваши образования пока маленькие, с ними можно бороться». – «У меня уже было «химий» штук двадцать». – «И еще будет двадцать. Это жизнь, борьба».

    Настроил себя, что делать. В конце мая были очередные КТ и МРТ. 4 июня закончилась одна «химия», 17-го начинается другая. Я полностью в этом кругу и, конечно, опасался, потому что улучшения не наступало. Каждое следующее обследование хуже предыдущего. Теперь услышал: последняя КТ – с улучшениями. Легче на душе, хотя основной-то очаг в голове сейчас. Кибернож, вирутозная работа, шесть часов в течение двух дней лежишь в темноте… Но жена, вижу, счастливая оттого, что появился небольшой позитив.

    О болезни узнал в январе 2019-го. Повезло пройти первый курс лечения в Корее, там и поставили в окончательный диагноз: онкология в легком и метастазы в голове. С тех пор бьюсь: химия, радиология», – рассказал Розанов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Axe111 2 часа назад

      Здоровья!

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      Рейтинг: +60

      murealbest 3 часа назад

      Дай Бог поправитесь!

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      Рейтинг: +73

      lebron777 3 часа назад

      здоровья и поправиться !

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