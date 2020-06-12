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  • Комментатор Розанов – о борьбе с онкологией: «Либо помру, либо буду работать»

Комментатор Розанов – о борьбе с онкологией: «Либо помру, либо буду работать»

12 июня 2020, 10:33
5

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов рассказал о борьбе с онкологией.

«Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!

Сначала считал, что с моим диагнозом год – подарок Божий. Однако мало, хочется еще. И анализы улучшаются. Если так, может, впервые за 25 лет выпью на Новый год нормального шампанского, хоть оно и уступает безалкогольному. Я и в минувшем декабре хотел пригубить в знак того, что почти поправился. После лечения становилось лучше, лучше, лучше… Посчитал себя близким к выздоровлению. Но 26-го числа пришли результаты МРТ, доктор попросил срочно приехать. «У вас, – говорит, – десять новых образований». Делаю томографию: легкие куда ни шло, но добавился надпочечник, и все двинулось в голову.

Дико благодарен докторам, не потерявшим присутствия духа: «Ваши образования пока маленькие, с ними можно бороться». – «У меня уже было «химий» штук двадцать». – «И еще будет двадцать. Это жизнь, борьба».

Настроил себя, что делать. В конце мая были очередные КТ и МРТ. 4 июня закончилась одна «химия», 17-го начинается другая. Я полностью в этом кругу и, конечно, опасался, потому что улучшения не наступало. Каждое следующее обследование хуже предыдущего. Теперь услышал: последняя КТ – с улучшениями. Легче на душе, хотя основной-то очаг в голове сейчас. Кибернож, вирутозная работа, шесть часов в течение двух дней лежишь в темноте… Но жена, вижу, счастливая оттого, что появился небольшой позитив.

О болезни узнал в январе 2019-го. Повезло пройти первый курс лечения в Корее, там и поставили в окончательный диагноз: онкология в легком и метастазы в голове. С тех пор бьюсь: химия, радиология», – рассказал Розанов.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (5)
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lebron777
1591947570
здоровья и поправиться !
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murealbest
1591948142
Дай Бог поправитесь!
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Axe111
1591950203
Здоровья!
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filosof sparty
1591968737
Ужас какой! А я и не слышал. Здоровья и выздоровления!!
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dilshod79
1591971545
Дай Бог здоровья, лучшему коментатору!
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